Генерал Шаманов возмутился в Думе переименованием в Чечне: вы что творите

Для Серноводского сохранят почти то же название, поскольку там расположены серные источники и одноименный курорт. Здесь в 1819 году на месте чеченского аула Эна-хишка было построено казачье укрепление Преградный Стан, потом — станица Михайловская, которую переименовали в село Асламбековское, куда в 1920 году переселили чеченцев после выселения местного населения, а в 1944 году с упразднением Чечено-Ингушской ССР село получило название Серноводское.