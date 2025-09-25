Генерал Шаманов возмутился в Думе переименованием в Чечне: вы что творите

«В Чеченской республике предлагают [переименовать] казачьи станицы, которые имеют свою исторические названия. Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Эта история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — заявил Шаманов.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Чечни.
Генерал участвовал в чеченских войнах. В республику его направили в марте 1995 года, в апреле он был тяжело ранен, но вернулся в строй. В октябре того же года был назначен замкомандующего группировкой войск Минобороны России в регионе и замкомандующего 58-й армией Северо-Кавказского военного округа (СКВО). В апреле — июле 1996 года командовал группировкой войск Минобороны.
В 1999-м был назначен командующим 58-й армией СКВО и принимал участие в отражении вторжения чеченских боевиков в Дагестане, в тоже году стал командующим Западным направлением Объединенной группировки федеральных сил на Северном Кавказе (до марта 2000-го). Силы под его командованием в октябре 1999 года освободили Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский районы Чечни и вышли к Грозному.
Дума приняла в первом чтении проект о переименовании в Чечне Серноводского (станет Серноводском), Шелковской (в Терек) и Наурской (в Нерве). Инициатива была предложена парламентом Чечни.
Переименование обосновано тем, что все три населенных пункта имеют статусы городов, и текущие названия не сочетаются со словом «город». «Нормы русского литературного языка регламентируют склонение географических названий. Так, название, употребленное с родовыми наименованиями город, поселок, станица и др., выступающее в функции приложения, согласуется с определяемым словом, то есть склоняется», — сказано во всех трех пояснительных записках.
Для Серноводского сохранят почти то же название, поскольку там расположены серные источники и одноименный курорт. Здесь в 1819 году на месте чеченского аула Эна-хишка было построено казачье укрепление Преградный Стан, потом — станица Михайловская, которую переименовали в село Асламбековское, куда в 1920 году переселили чеченцев после выселения местного населения, а в 1944 году с упразднением Чечено-Ингушской ССР село получило название Серноводское.
Наурская появилась при освоении левого берека Терека казаками примерно в 1780-х годах вместе с другими станицами. В случае с ней название решили поменять не только из-за противоречия с правилам русского языка. В пояснительной записке отмечено, что топоним «Наур» с монгольского и татарского языков переводится как «болотистое место», что «по смысловой нагрузке не сочетается с населенным пунктом городского типа». Название «Нерве» на чеченском означает «север», «что отражает наиболее характерные признаки данного географического объекта» — расположение на севере республики.
Шелковскую решили переименовать, так как на данный момент населенный пункт «никак не связан ни с производством, ни с реализацией шелковой продукции», а название Терек предложили из-за расположения на берегу этой реки. Поселения в этом районе возникли при первом в России частном шелковом заводе «армянина Сафара Васильева» в 1718 году.