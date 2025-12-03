Военный эксперт: примут ли журналисты Запада и Украины приглашение Путина в Красноармейск

«Если украинские журналисты поедут туда, то они подвергнутся жестким репрессиям со стороны киевского режима. Также и иностранные представители СМИ могут лишиться аккредитации, и для них тогда вообще будет закрыта Украина. А это является потерей работы, за которую они получают неплохие деньги. Наш президент снова предложил реально убедиться, под чьим контролем находится город Красноармейск. Он сделал абсолютно мудрый, дипломатичный и гениальный ход, чтобы снять все вопросы. Потому что киевский режим и Европа до сих пор доказывают обратное», — сказал собеседник издания.