Военный эксперт: примут ли журналисты Запада и Украины приглашение Путина в Красноармейск

Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, а сегодня он полностью в руках Российской армии, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами. Он вновь подтвердил приглашение иностранных журналистов, в том числе украинских, посетить населенный пункт и увидеть все своими глазами. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой специально для ВФокусе Mail рассказал, согласятся ли на этот раз представители западных СМИ приехать в город и чем это чревато для киевского режима.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Красноармейск являлся мощным укрепрайоном военных киевского режима, но сегодня он полностью в руках Российской армии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами. Он подтвердил приглашение иностранных СМИ, в том числе украинских, посетить город и увидеть все своими глазами.

Российский лидер также отметил: важность взятия населенного пункта заключается в том, что это хороший плацдарм для решения всех задач специальной военной операции.

«Этот город является не просто большим инфраструктурным объектом, <…> это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции», — сказал президент.

20 ноября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что Вооруженные силы России взяли под свой контроль уже 70% территории Красноармейска. Через десять дней, 30 ноября, он сообщил главе государства о взятии населенного пункта.

Красноармейск (украинское название — Покровск) был важным узлом материально-технического снабжения военных киевского режима в Донецкой Народной Республике. Город находится в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

Пресса откажется от визита

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что иностранные журналисты, включая украинских, не примут приглашение Путина приехать в Красноармейск. Он пояснил, что в ином случае представителей прессы будет ждать суровое наказание со стороны киевского режима.

«Если украинские журналисты поедут туда, то они подвергнутся жестким репрессиям со стороны киевского режима. Также и иностранные представители СМИ могут лишиться аккредитации, и для них тогда вообще будет закрыта Украина. А это является потерей работы, за которую они получают неплохие деньги. Наш президент снова предложил реально убедиться, под чьим контролем находится город Красноармейск. Он сделал абсолютно мудрый, дипломатичный и гениальный ход, чтобы снять все вопросы. Потому что киевский режим и Европа до сих пор доказывают обратное», — сказал собеседник издания.

Возможны провокации

Генерал подчеркнул, что при возможном прибытии иностранных журналистов в Красноармейск от военных киевского режима можно ожидать любых провокаций, в том числе и попыток убийства представителей прессы.

«Провокации могут быть со стороны Украины и ее хозяев — обстрел непосредственно журналистов, чтобы постараться их уничтожить. Такие попытки возможны для того, чтобы представители СМИ не рассказали всему миру, что киевский режим лжет и город действительно под нашим контролем. Если журналисты выйдут из Красноармейска, то ВСУ могут попытаться их убить где-то на Украине или по дороге домой», — отметил Липовой.

Военный эксперт уточнил, что раскрытие всей правды о том, что происходит в зоне боевых действий, грозит для киевского режима очередным ударом. По его словам, это может спровоцировать сокращение финансовой и военной помощи Украине со стороны тех же европейцев.

При этом Липовой не исключил, что под видом представителей прессы в Красноармейск могут прибыть работники спецслужб.

«Они могут туда приехать для того, чтобы вскрыть обстановку и потом дальше доложить реальную информацию», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.