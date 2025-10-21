Генерал: пойдет ли Украина на диверсии против РФ в Будапеште

В социальных сетях на Украине распространяются публикации с угрозами в адрес президента России Владимира Путина. Украинский военный блогер Мирошников заявляет, что Киев имеет полное право на проведение операцию «Паутина 2.0» в Венгрии.
«Украина имеет полное право провести операцию “Паутина 2.0” в Будапеште. Всего против одного неприятного самолета. Больше и не нужно», — говорится в сообщении.
Напомним, сутью «операции», известной как «Паутина», был запуск боевых беспилотников с минимального расстояния от атакуемой цели. Таким образом, украинский военный блогер допускает не только удар по российскому борту № 1, но и вторжение диверсантов на территорию страны-члена Европейского союза.
Террористическая сущность
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail сообщил, что подобные заявления лишь напоминают о сущности киевского режима.
«Это мысли отдельно взятого, мягко говоря, выжившего из ума идиота, который пытается привлечь к себе внимание, делая подобные заявления. Такие слова, конечно, не придают мирного окраса как блогерам, так и в целом киевского режима, поэтому еще раз показывает их террористическую сущность», — сказал собеседник издания.
Готовы на любую авантюру
Липовой отметил, что сейчас киевский режим во главе с Владимиром Зеленским готов на любую авантюру, чтобы сорвать встречу президентом России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет в Будапеште.
«Киевский режим сам себя загнал в угол и готов сейчас на любую авантюру, чтобы как-то попытаться выбраться из этого тупика, в котором он уже длительное время находится. Они проигрывают по всем статьям — проигрывают в зоне боевых действий, в политике, от них отказываются вчерашние союзники, которые клялись в вечной дружбе до победного, помогать до последнего украинца. Сейчас они готовы на любую авантюру, чтобы как-то изменить ход тех событий, которые волнуют весь мир. Речь идет о том, что два лидера собрались договориться и обсудить ход дальнейших действий в отношении Украины без Украины и Евросоюза. Поэтому Киев и ЕС пойдут на любые действия, чтобы как-то попытаться сорвать эту встречу, в том числе и организовать покушение на первых лиц, которые будут присутствовать на этих переговорах», — отметил генерал.
Беспрецедентные меры безопасности
При этом Липовой не стал раскрывать, как будет обеспечена безопасность президента Путина, но подчеркнул, что они будут беспрецедентными.
«Я не буду раскрывать все секреты, как работает и как будет обеспечивать безопасность Федеральная служба охраны, но меры безопасности, я думаю, что будут беспрецедентными. Естественно, что возможно сопровождение самолета президента по пути в Венгрию. Также может быть несколько вариантов доставки в Будапешт нашего первого лица. Возможно, что прорабатываться будут несколько вариантов и в последний момент будет принят основной вариант, по которому он будет ехать», — добавил генерал.