Генерал: пойдет ли Украина на диверсии против РФ в Будапеште

«Киевский режим сам себя загнал в угол и готов сейчас на любую авантюру, чтобы как-то попытаться выбраться из этого тупика, в котором он уже длительное время находится. Они проигрывают по всем статьям — проигрывают в зоне боевых действий, в политике, от них отказываются вчерашние союзники, которые клялись в вечной дружбе до победного, помогать до последнего украинца. Сейчас они готовы на любую авантюру, чтобы как-то изменить ход тех событий, которые волнуют весь мир. Речь идет о том, что два лидера собрались договориться и обсудить ход дальнейших действий в отношении Украины без Украины и Евросоюза. Поэтому Киев и ЕС пойдут на любые действия, чтобы как-то попытаться сорвать эту встречу, в том числе и организовать покушение на первых лиц, которые будут присутствовать на этих переговорах», — отметил генерал.