Генерал: почему ВСУ отправляют женщин на задания

Командиры 129-й бригады украинской армии на Харьковском направлении отправили на боевые задачи женщин из-за массового дезертирства мужчин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.
«Командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады из-за ситуации с массовым дезертирством привлекает к выполнению боевых задач военнослужащих-женщин», — сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что женщины отправляются на позиции и выполняют обязанности водителей.
Не восполнят бреши
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что подобные сообщения не являются чем-то новым. Он пояснил, что в рядах украинской армии действительно есть массовое дезертирство мужчин, из-за чего в зону боевых действий командиры ВСУ отправляют всех, кто им попадется.
«Никто не хочет умереть за коррупционный киевский режим. В последний год мы наблюдаем, что на Украине объявили набор и проводят агитационную рекламную кампанию, которая направлена на женщин. Этим они хотят хоть как-то закрыть те бреши, что есть в ВСУ. Но это не та категория, которая способна решить проблему в нехватке личного состава украинских войск. При этом киевский режим идет на все ухищрения, чтобы показать своим хозяевам, что им удается хоть как-то сохранять численность ВСУ, а под них они уже просят деньги и оружие», — сказал собеседник издания.
Идут ради денег
Липовой добавил, что женщины идут в ряды украинской армии ради больших зарплат, на которые в гражданской жизни они просто не могут рассчитывать. Однако по факту обещанные деньги остаются только на словах.
«Из женщин формируются подразделения — взвод, рота, батальон. Есть среди них и иностранные наемницы, но все же в рядах ВСУ больше самих украинок. Как правило, они идут из-за заработка, а киевский режим предлагает большие деньги, которые на гражданке не заработаешь. Каждая идет из-за надежды, что сможет заработать для себя и семьи, однако по факту это все не так. Гибель военнослужащего идет на руку командиру, который еще некоторое время получает все деньги за погибшего. Зачастую они также устраивают братские безымянные могилы и заносят погибших в списки без вести пропавших, чтобы не выплачивать родственникам компенсации», — отметил генерал.
Кем служат женщины в ВСУ
По словам военного эксперта, в основном женщины принимают участие в боевых действиях в качестве снайперов и операторов беспилотных комплексов. Однако из-за нехватки мужчин их также отправляют на выполнение штурмовых задач.
«Так как сейчас большая нехватка личного состава, им приходится браться за все, что им поставит командование. Причем есть и женщины-штурмовики, которых командование отправляет на “мясные штурмы”. Поэтому сейчас им особо выбирать не приходится», — сказал Липовой.
Генерал уточнил, что в основном подготовка женщин осуществляется в учебных центрах на территории Украины. При этом есть определенные категории, которые проходят обучение за пределами страны.
«Отдельная категория может отправляться в специальные центры на территории Европы. К ним относятся операторы БПЛА, снайперы, связисты. Сейчас на вооружении киевского режима стоит связь образца НАТО, поэтому туда и отправляют женщин на обучение», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.