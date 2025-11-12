Генерал: почему ВСУ отправляют женщин на задания

«Из женщин формируются подразделения — взвод, рота, батальон. Есть среди них и иностранные наемницы, но все же в рядах ВСУ больше самих украинок. Как правило, они идут из-за заработка, а киевский режим предлагает большие деньги, которые на гражданке не заработаешь. Каждая идет из-за надежды, что сможет заработать для себя и семьи, однако по факту это все не так. Гибель военнослужащего идет на руку командиру, который еще некоторое время получает все деньги за погибшего. Зачастую они также устраивают братские безымянные могилы и заносят погибших в списки без вести пропавших, чтобы не выплачивать родственникам компенсации», — отметил генерал.