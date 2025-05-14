В Пентагоне допустили возможность прямого военного столкновения между США и Россией

Все говорит о том, что в американском руководстве что-то не так. Мы ведь, например, подобных заявлений от российских военачальников не слышим. Было бы понятно, заяви такое госсекретарь США, еще кто-то. Почему об этом говорит глава NORTHCOM, что он имеет в виду: Балтику? А на Украине американцы и так участвуют в конфликте, поставляя туда ракеты, другие вооружения.