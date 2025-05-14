В Пентагоне допустили возможность прямого военного столкновения между США и Россией в случае дальнейшей эскалации кризиса на Украине. Такое заявление сделал генерал Грегори Гийо, глава Северного командования Вооруженных сил США, в подготовленном им письменном отчете для слушаний в Сенатском комитете по вооруженным силам.
Все говорит о том, что в американском руководстве что-то не так. Мы ведь, например, подобных заявлений от российских военачальников не слышим. Было бы понятно, заяви такое госсекретарь США, еще кто-то. Почему об этом говорит глава NORTHCOM, что он имеет в виду: Балтику? А на Украине американцы и так участвуют в конфликте, поставляя туда ракеты, другие вооружения.
По мнению Гийо, в контексте украинского кризиса существует несколько сценариев, при которых эскалация может привести к прямому военному столкновению между США и Россией. Он также подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке, в частности, может перерасти в военный конфликт с Ираном и его союзниками.
Василий Дандыкин отмечает, что слова Гийо носят пропагандистский характер, не соответствующий статусу военнослужащего. После празднования Дня Победы, где присутствовали многие мировые лидеры, со стороны США и Европы оказывается значительное давление. Поэтому различные военные, как действующие, так и отставные, стараются всячески себя проявить, в том числе и таким образом.
«Кроме того, генерал не мог просто так сделать свое заявление — значит, получил добро. А если нет, то в американской армии непорядок с дисциплиной», — подытожил военный эксперт.
Алексей Молва