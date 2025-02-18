Какой была настоящая судьба военного инженера и ученого Карбышева

Сначала он содержался в лагере Шталаг-324 в Польше, затем в берлинской тюрьме, потом в концлагерях, один другого страшнее: Майданек, Освенцим, Хамельбург, Флоссенбург. Немцы склоняли его к сотрудничеству, надеясь поставить во главе армии коллабарантов. Еще бы. Первая жена — немка, немецкий знает в совершенстве, блестящий военный инженер — настоящий подарок Гитлеру. Но генерал Карбышев от сотрудничества упорно отказывался. За это нацисты отправили его в концлагеря. Последним из них стал концлагерь Маутхайузен.