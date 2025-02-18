Какой была настоящая судьба военного инженера и ученого Карбышева

Русско-японская и Первая Мировая
Один из лучших мировых специалистов военно-инженерного дела Дмитрий Карбышев — уроженец Омска. На свет появился в 1880 году. Его отцом был Михаил Карбышев — сибирский казак и потомственный дворянин. Все родственники по мужской линии были военными. Мать Александра происходила из богатого рода купцов Лузгиных. Благодаря ей, Дмитрий с детства говорил по-немецки и по-французски.
В 1898-м году юноша с отличием окончил Сибирский кадетский корпус, затем Николаевское инженерное училище и отправился служить в Маньчжурию. Во время Русско-японской войны проявил себя героем, получил 8 наград. Среди них — орден Святого Владимира с мечами и бантом.
В 1908 году поступил в инженерную академию в Санкт-Петербурге. После окончания капитаном был зачислен в Корпус военных инженеров. Перед I Мировой строил форты Брестской крепости. Они стоят до сих пор, не тронутые временем.
С началом I Мировой ушел в армию. Укреплял позиции на Бексидских перевалах в Карпатах. Принимал участие у штурме Перемышля. Был произведен в подполковники, награжден высшей офицерской наградой — орденом св. Георгия IV степени и Георгиевским оружием.
В огне Гражданской и в мирное время
После отречения царя и октябрьского переворота, Дмитрий Карбышев вступил в РККА. Во время Гражданской участвовал в обороне Царицина, по всей стране строил укрепрайоны и оборонительные сооружения. В 1920-м году помогал штурмовать полуостров Чонгар и крымский перешеек Перекоп.
После Гражданской войны Карбышев преподавал инженерное дело, возглавил комитет Военно-технического управления Красной армии. С 1929 года проектировал линию обороны на западной границе Советского союза. В 1934 году был назначен начальником кафедры военно-инженерного дела академии Генштаба.
Он сумел подготовить поколение советских военных инженеров. Дмитрий Карбышев не только читал лекции, но и сам учился новому: в 1938 году окончил академию Генштаба. Стал генерал-лейтенантом. Перед войной защитил докторскую диссертацию.
Он опубликовал больше 100 научных работ; разрабатывал новые способы форсирования водных преград, тактику инженерных войск. Его статьи оставались основой для обучения командиров еще долго после окончания Великой Отечественной войны.
В концлагере
Перед войной Карбышев строил оборонительные сооружения на западе Советского Союза. Он был уже не молод — в 1941 году ему исполнился 61 год. Война застала его в Гродно. 8 августа 1941 года под Могилёвым, пытаясь выйти из котла, Дмитрий Карбышев был тяжело контужен и попал в плен к нацистам.
Сначала он содержался в лагере Шталаг-324 в Польше, затем в берлинской тюрьме, потом в концлагерях, один другого страшнее: Майданек, Освенцим, Хамельбург, Флоссенбург. Немцы склоняли его к сотрудничеству, надеясь поставить во главе армии коллабарантов. Еще бы. Первая жена — немка, немецкий знает в совершенстве, блестящий военный инженер — настоящий подарок Гитлеру. Но генерал Карбышев от сотрудничества упорно отказывался. За это нацисты отправили его в концлагеря. Последним из них стал концлагерь Маутхайузен.
18 февраля 1945 года немцы отделили от заключенных группу в 400 человек и устроили экзекуцию: сначала всех раздели и загнали в ледяной душ, а потом вывели в белье на мороз в −12 °C и стали обливать ледяной водой. Ослабевших добивали. Дмитрию Карбышеву уже было 64 года, он не выдержал экзекуции и умер от переохлаждения. Его тело было сожжено в печах Маутхаузена вместе с телами других узников концрагеря.
В 1946 году генерал Карбышев посмертно стал Героем СССР. На месте его гибели был установлен памятник. Еще 14 памятников установлены в разных городах России. А пятнадцатый до недавнего времени стоял в Киеве.
Майя Новик