Генерал или мошенник: за что судят Ивана Попова

— Группировка противника, которая была собрана и создана, включала в себя наиболее подготовленные и боеспособные соединения и части. Одной из них является 47-я механизированная бригада, которая входит в состав стратегического резерва ВСУ. В данной операции ее предназначением был прорыв обороны, — рассказал он «Известиям» в июне 2023 года, добавив, что украинские войска пытались выйти к Азовскому морю, но благодаря нашим военным этого не произошло.