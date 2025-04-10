Генерал или мошенник: за что судят Ивана Попова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать суд над бывшим командующим 58-й общевойсковой армией генерал-майором Иваном Поповым.
— Поскольку идет речь о следственных действиях, мы традиционно ничего, связанного с этим, не комментируем, — заявил Песков.
Подсудимый просил отправить его в зону СВО, и это, по словам адвоката, было поддержано Министерством обороны.
Суд над Иваном Поповым
Правоохранители считают, что офицер похитил 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Они предназначались для строительства оборонных сооружений. Стоимость материалов — около 100 миллионов рублей. Попову предъявлены обвинения по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
— Лично я, зная этого генерала, абсолютно уверен, что вины-то и нет. Я верю, что суд даст возможность справедливости восторжествовать. Ни в коем случае нельзя рассматривать это дело как политическое, как кому-то этого и хотелось, — пишет военный корреспондент Александр Сладков.
Чем известен Попов
В ходе СВО генерал Попов отметился как офицер, успешно оборонявший Запорожскую область во время наступления ВСУ летом 2023 года. Для прорыва российских позиций в этом регионе Киев бросил самые подготовленные подразделения.
— Группировка противника, которая была собрана и создана, включала в себя наиболее подготовленные и боеспособные соединения и части. Одной из них является 47-я механизированная бригада, которая входит в состав стратегического резерва ВСУ. В данной операции ее предназначением был прорыв обороны, — рассказал он «Известиям» в июне 2023 года, добавив, что украинские войска пытались выйти к Азовскому морю, но благодаря нашим военным этого не произошло.
Из-за уголовного преследования Попов обратился к президенту России Владимиру Путину. Его письмо широко обсуждалось в Сети. Он писал, что попал в тяжелую ситуацию, и просил с этим разобраться российского лидера. В обращении он подчеркнул, что армия — смысл его жизни.
Что говорят о генерале Попове
Генерал Попов получил широкую поддержку. На суде в его защиту говорили другие военные.
— Практически все допрошенные отметили, что Попов является лучшим представителем Российской армии, — сообщил ТАСС один из участников процесса.
На фоне появления информации об отправке Попова обратно на СВО в качестве командира штурмового подразделения военный блогер Алексей Живов написал, что в этот отряд захочет попасть половина армии и добровольцы. Канал «Военная хроника» отмечает, что реальный смысл от Попова на фронте будет тогда, когда ему вернут должность.
— У Попова есть все, что нужно: опыт управления крупными соединениями в условиях боевых действий, понимание фронтовой динамики и авторитет среди личного состава. А еще — умение с нуля выстраивать командные контуры, особенно на сложных участках, где эти контуры разорваны или вообще отсутствуют, — говорится в сообщении.
Военный аналитик Роман Алехин пишет, что генерал Попов должен вернуться на фронт в качестве командира в армию или дивизию.
— Он хочет и готов идти защищать свою Родину, как и положено боевому генералу, — это его долг и служение, — подытожил Алехин.
Сам же Попов свою вину не признает и утверждает, что у него, кроме долгов и кредита в банке, ничего нет. Он продолжает находиться в СИЗО.