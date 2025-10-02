Генерал ФСБ: жестокость СБУ к гражданским проявится и после возможного перемирия

Жительница Шебекино Анастасия Быкова сообщила РИА Новости, что сотрудники Службы безопасности Украины около полутора часов показывали ей по видеозвонку избиения ее отца и требовали отдать аккаунт в Telegram, имеющий доступ администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении техники ВС РФ. Отец девушки умер 8 сентября, причиной смерти, как ей заявили, стало отравление алкоголем, хотя никаких подтверждающих документов Быковой не дали.
«А как они еще могут действовать, когда сила есть — ума не надо. Украинские специальные службы давно уже избрали форму шантажа с угрозами и пытками. Для них это нормально. Мы прекрасно понимаем, что мы имеем дело сегодня не с офицерами или с сотрудниками государственных органов, а имеем дело просто со зверем», — сказал Михайлов.
«Это норма для садистов, которых сегодня в СБУ огромное количество. То есть это Садистская безопасность Украины», — подчеркнул он.
При этом эксперт добавил, что случай с Быковой не первый и подобное еще не раз всплывет, причем, даже после возможного перемирия.
«Я полагаю, что мы уже с этими вещами сталкивались не раз. И, наверное, мы еще будем сталкиваться с этим еще много-много лет, потому что они еще и воспитывают такое же агрессивное поколение. То есть после возможного перемирия все равно такие моменты будут всплывать. Когда мы ведем специальную военную операцию, когда еще сами находимся в горячих боях, то ждем, когда доберемся до этих садистов. А когда наступит мирное время и с подобным столкнемся, то это уже будет вообще за гранью всяких человеческих чувств, качеств и вообще оценки людей», — заявил собеседник издания.
Ранее Михайлов специально для ВФокусе Mail рассказывал, для чего юноша и две девушки намеревались взорвать главу одного из оборонных предприятий Санкт-Петербурга, а также что ждет тех, кто заинтересуется подобными действиями.
Артем Феоктистов