Генерал ФСБ: жестокость СБУ к гражданским проявится и после возможного перемирия

Жительница Шебекино Анастасия Быкова рассказала, что ее пытались завербовать сотрудники СБУ, угрожая расправой над ее отцом. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов специально для ВФокусе Mail рассказал, почему настолько жестоки СБУ и может ли это прекратиться после перемирия.

Источник: СБУ

Жительница Шебекино Анастасия Быкова сообщила РИА Новости, что сотрудники Службы безопасности Украины около полутора часов показывали ей по видеозвонку избиения ее отца и требовали отдать аккаунт в Telegram, имеющий доступ администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении техники ВС РФ. Отец девушки умер 8 сентября, причиной смерти, как ей заявили, стало отравление алкоголем, хотя никаких подтверждающих документов Быковой не дали.

«А как они еще могут действовать, когда сила есть — ума не надо. Украинские специальные службы давно уже избрали форму шантажа с угрозами и пытками. Для них это нормально. Мы прекрасно понимаем, что мы имеем дело сегодня не с офицерами или с сотрудниками государственных органов, а имеем дело просто со зверем», — сказал Михайлов.

Он отметил, что эти факты являются основанием для проведения специальной военной операции. По его словам, таких «зверей нужно просто уничтожать, причем, чем масштабнее, тем лучше». Ветеран ФСБ добавил, что подобное поведение является нормой для СБУ.

«Это норма для садистов, которых сегодня в СБУ огромное количество. То есть это Садистская безопасность Украины», — подчеркнул он.

При этом эксперт добавил, что случай с Быковой не первый и подобное еще не раз всплывет, причем, даже после возможного перемирия.

«Я полагаю, что мы уже с этими вещами сталкивались не раз. И, наверное, мы еще будем сталкиваться с этим еще много-много лет, потому что они еще и воспитывают такое же агрессивное поколение. То есть после возможного перемирия все равно такие моменты будут всплывать. Когда мы ведем специальную военную операцию, когда еще сами находимся в горячих боях, то ждем, когда доберемся до этих садистов. А когда наступит мирное время и с подобным столкнемся, то это уже будет вообще за гранью всяких человеческих чувств, качеств и вообще оценки людей», — заявил собеседник издания.

Ранее Михайлов специально для ВФокусе Mail рассказывал, для чего юноша и две девушки намеревались взорвать главу одного из оборонных предприятий Санкт-Петербурга, а также что ждет тех, кто заинтересуется подобными действиями.

Артем Феоктистов