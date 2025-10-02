Генерал ФСБ: жестокость СБУ к гражданским проявится и после возможного перемирия

«Я полагаю, что мы уже с этими вещами сталкивались не раз. И, наверное, мы еще будем сталкиваться с этим еще много-много лет, потому что они еще и воспитывают такое же агрессивное поколение. То есть после возможного перемирия все равно такие моменты будут всплывать. Когда мы ведем специальную военную операцию, когда еще сами находимся в горячих боях, то ждем, когда доберемся до этих садистов. А когда наступит мирное время и с подобным столкнемся, то это уже будет вообще за гранью всяких человеческих чувств, качеств и вообще оценки людей», — заявил собеседник издания.