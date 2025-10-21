Военный эксперт: почему для диверсий в России выбирают мальчиков 10−14 лет

Депутаты Государственной думы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение законопроект о наказании за склонение детей к диверсионной деятельности. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе.
«Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
По ее словам, организаторам преступных сообществ не будет доступно условное наказание. Кроме того, они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов этого объединения.
Яровая отметила, что также понижается и возраст уголовной ответственности за диверсии.
Глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев напомнил, что данные инициативы уже поддержали Верховный суд и российское правительство. Кроме того, в документе, в частности, предлагается отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности.
Детьми проще манипулировать
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой специально для ВФокусе Mail рассказал, что к диверсиям привлекают именно детей, поскольку ими проще управлять. При этом несовершеннолетние не понимают, на что идут.
«Детей привлечь легче всего, поскольку они многое не понимают. Им обещают, условно говоря, за леденец, что если он сделает что-нибудь противоправное, то ему что-то заплатят. Дети просто во все это верят и чаще покупаются те обещания. О последствиях они, конечно, не думают. Зачастую им внушают, что “ты ребенок, тебе ничего за это не будет”.
Делается ставка именно на детей из неблагополучных семей
Липовой отметил, что в основном к диверсионной деятельности привлекают несовершеннолетних из неблагополучных семей. Чаще всего это дети в возрасте от 10 до 14 лет.
«На детей из неблагополучных семей делается основная ставка. Причем, именно малолетних детей, так как взрослые, молодежь уже понимают, чем для них все это может закончиться. В основном пытаются завербовать детей от 10 до 14 лет, которые постоянно сидят в интернете. Там же их и ловят, обещая всякие награды. Как правило, если жертва выполняет требования куратора, то после этого он тут же пропадает, поскольку судьба ребенка его не интересует», — подчеркнул генерал.
Военный эксперт также отметил, что никакого обещанного вознаграждения дети в итоге не получают — это «чистейший обман со стороны кураторов».
Завлекают больше мальчиков
По словам Липового, к совершению диверсий в основном привлекают мальчиков, чем девочек. Он уточнил, что в таком возрасте они проще всего поддаются влиянию, а в душе они ищут приключений.
«В данной ситуации, мне кажется, проще втянуть в это мальчишек. Потому что они в таком возрасте проще всего поддаются различного рода влияния, а также в душе все романтики, которые ищут приключений, чтобы показать всем свою крутизну. Поэтому, конечно же, на эти вещи покупаются мальчишки», — пояснил собеседник издания.
Специальные лагеря на Украине
Липовой отметил, что на Украине существует общепринятая практика по обучению детей диверсионной деятельности. По его словам, несовершеннолетних в специальных лагерях обучают члены украинских террористических формирований и западные инструкторы.
«На Украине детей забирают в лагеря под предлогом подготовки юных защитников родной страны, но на самом деле это террористические лагеря по подготовке юных террористов. Они проходят первоначальную подготовку, получают азы, начиная от того, как обращаться с оружием, как готовить и закладывать взрывчатку, как делать так, чтобы их не поймали и прочее. Там их обучают члены запрещенных в России террористических организаций “Азов”, “Кракен” и западные инструкторы, которые специализируются на детской психологии, подготовке террористов именно такого возраста. Это все на Украине на сегодняшний день возведено в ранг государственной политики», — сказал генерал.