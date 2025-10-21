Военный эксперт: почему для диверсий в России выбирают мальчиков 10−14 лет

«На детей из неблагополучных семей делается основная ставка. Причем, именно малолетних детей, так как взрослые, молодежь уже понимают, чем для них все это может закончиться. В основном пытаются завербовать детей от 10 до 14 лет, которые постоянно сидят в интернете. Там же их и ловят, обещая всякие награды. Как правило, если жертва выполняет требования куратора, то после этого он тут же пропадает, поскольку судьба ребенка его не интересует», — подчеркнул генерал.