Эксперт: почему в Австралии испугались появления авиабазы России в Индонезии

«Если у нас есть поставки авиационной техники в больших масштабах, не одной эскадрильи из 12 самолетов, то нам там нужно находиться, чтобы сопровождать и проверять техническое состояние тех или иных воздушных судов. Также необходимо проводить тренировки летчиков, которые будут выполнять полеты на этих самолетах. Потому что невозможно просто отдать какой-либо стране технику. Все эти процессы требуют поддержки экспортера», — сказал собеседник издания.