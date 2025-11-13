Эксперт: почему в Австралии испугались появления авиабазы России в Индонезии

«Действительно, у Индонезии давние отношения с Россией, а Россия поддерживает отношения со странами нашего региона», — сказала глава МИД Австралии Пенни Вонг. Об этом она сообщила ABC News of Australia.
Министр также отметила, что соглашение о сотрудничестве в области обороны с Индонезией обязывает страны «консультироваться по вопросам, важным для обеих сторон».
В апреле издание Janes сообщало, что Джакарта получила запрос от Москвы на доступ к авиабазе Манухуа в Биак-Нумфоре в индонезийской провинции Папуа для размещения самолетов Воздушно-космических сил РФ. Соответствующая информация вызвала обеспокоенность Австралии, так как расстояние от базы до столицы северной территории страны составляет порядка 1400 километров.
При этом Россия не стала комментировать эту информацию, заявив, что «сейчас много разных вбросов в СМИ, публикаций в СМИ, в том числе которые относятся к чувствительным областям». В МИД Индонезии также отметили, что «никогда не слышали» о подобном запросе России.
Для обучения пилотов
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что возможное присутствие самолетов ВКС России на индонезийской авиабазе может быть необходимым для того, чтобы обучать военных Индонезии на случай передачи им воздушных судов.
«Если у нас есть поставки авиационной техники в больших масштабах, не одной эскадрильи из 12 самолетов, то нам там нужно находиться, чтобы сопровождать и проверять техническое состояние тех или иных воздушных судов. Также необходимо проводить тренировки летчиков, которые будут выполнять полеты на этих самолетах. Потому что невозможно просто отдать какой-либо стране технику. Все эти процессы требуют поддержки экспортера», — сказал собеседник издания.
Он также подчеркнул, что это не политические задачи, а чисто технологические процессы, без которых нормально и безопасно проданные самолеты летать не будут. Причем, подобное является мировой практикой.
Опасения Австралии
Попов отметил, что Австралии опасаться ничего не стоит. Он пояснил, что поведение австралийских политиков может быть связано с антироссийскими нарративами западных стран.
«Будут там самолеты России и будут, что им опасаться. Будут летать в территориальном воздушном пространстве Индонезии и все. Ничего в этом страшного нет», — отметил эксперт.