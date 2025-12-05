«Случай с колумбийским наемником является показательной “благодарностью” киевского режима за то, что он участвовал в боях на его стороне. Это делается для запугивания и демонстрации силы, чтобы наемники понимали, что уехать они не смогут. Теперь колумбиец не сможет выбраться оттуда, даже если вмешался президент Колумбии. Потому что он является свидетелем преступного режима, приказов ВСУ в отношении не только своих подчиненных, но и наемников. Так как при возвращении в Колумбию будет рассказывать об ужасах, творящихся в украинской армии. Поэтому киевский режим сделает все, чтобы он оттуда не уехал», — сказал собеседник издания.