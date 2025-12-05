Эксперт: что ждет колумбийца и других наемников ВСУ, которых избивают и не отпускают домой

Президент Колумбии Густаво Петро потребовал объяснений от Владимира Зеленского из-за избиений колумбийских наемников в ВСУ и запрете возвращаться на родину. Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.
«Эти обманутые колумбийцы похоже похищены на Украине. Наша дипломатическая служба свяжется с Зеленским и будет просить его отпустить колумбийских бойцов, чтобы они могли вернуться на родину», — сказано в сообщении Петро.
В ролике избитый ВСУ наемник Камило Мелозаявил, что заключил контракт и участвовал в боевых действиях в составе элитной 47-й бригады «Магура». По истечении контракта он намеревался вернуться в Колумбию, однако командир отказался его отпускать. А при попытке покинуть часть — сослуживцы, в числе которых были украинцы и иностранцы, избили его. Причем, по словам наемника, у него отобрали почти все заработанные деньги — он получил в месяц порядка 390 тысяч рублей.
Также он рассказывал, что в часть приехала военная полиция и выясняет все обстоятельства. При этом он отметил, что подобные ситуации, как произошла с ним, не единичны.
Пример жестокого обращения
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что киевский режим показал пример жестокого обращения не только со своими военными и гражданами страны, но и с иностранными наемниками.
«Случай с колумбийским наемником является показательной “благодарностью” киевского режима за то, что он участвовал в боях на его стороне. Это делается для запугивания и демонстрации силы, чтобы наемники понимали, что уехать они не смогут. Теперь колумбиец не сможет выбраться оттуда, даже если вмешался президент Колумбии. Потому что он является свидетелем преступного режима, приказов ВСУ в отношении не только своих подчиненных, но и наемников. Так как при возвращении в Колумбию будет рассказывать об ужасах, творящихся в украинской армии. Поэтому киевский режим сделает все, чтобы он оттуда не уехал», — сказал собеседник издания.
Зеленский не будет реагировать
Сергей Липовой также отметил, что Зеленский никак не будет содействовать тому, чтобы как-то помочь колумбийским наемникам вернуться на родину.
«Зеленскому не впервые врать, даже президентам других стран. Он постоянно сочиняет всякие небылицы, постоянно крутится. И я думаю, что навряд ли он выпустит этого колумбийца. Глава киевского режима может просто объяснить, что произошел несчастный случай. К примеру, что наемника накрыл снаряд или что-то еще. То есть будет говорить, что они хотели его отпустить, но он погиб», — добавил военный эксперт.
Что обещают наемникам
Липовой сообщил, что сейчас, по разным данным, в рядах ВСУ находятся в районе от 7500 до 8000 иностранных наемников, однако эта цифра каждый день уменьшается из-за их уничтожения российскими военными.
Также он уточнил, что в других странах потенциальным наемникам за вступление в ряды ВСУ обещают огромные суммы вознаграждения, сказочные условия, что на передовую их не отправят, а будут находиться подальше от боевых действий. Однако, как подчеркнул военный эксперт, на деле оказывается все иначе.
«Как только иностранцы приезжают, у них сразу отбирают паспорта и другие документы. Они становятся бесправными рабами в ВСУ. Их посылают именно на переднюю линию самые “мясные” штурмы. А в случае отказа их могут предупредить жестоким избиением, а при повторном неповиновении — просто убить и списать на боевые потери», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.