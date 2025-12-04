Хакеры из пророссийских группировок Beregini, KillNet и «Кибер Серп» раскрыли имена, звания и специальности боевиков ВМС Украины, причастных к нападениям на суда в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы обнародуем полный список дивизиона, который работает с безэкипажными катерами Sea Baby», — сказал собеседник агентства.
По его словам, один такой катер обходится ВСУ примерно в 300 тысяч долларов.
В общей сложности в список попали 117 человек, в числе которых офицеры, старшины и матросы 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины. В частности, там упоминаются:
- капитан третьего ранга, командир первого дивизиона Лищук Максим Валерьевич;
- капитан третьего ранга, заместитель командира дивизиона по психологической поддержке персонала Луполов Дмитрий Александрович;
- капитан третьего ранга, заместитель командира дивизиона по вооружению Евдокименко Александр Юрьевич;
- лейтенант, начальник разведки первого дивизиона безэкипажных надводных комплексов Косовец Дмитрий Максимович.
Атаки в Черном море
Танкер MIDVOLGA-2 под российскими флагом, перевозивший растительное масло, подвергся атаке БПЛА утром во вторник. 13 членов экипажа не пострадали, а судно уже днем своим ходом дошло в порт в турецком городе Синоп.
В прошлую пятницу были совершены атаки еще на два танкера. В 28 милях от Турции загорелось судно Kairos под флагом Гамбии, шедшее в Новороссийск. Возгорание удалось потушить лишь спустя почти двое суток.
В 35 милях от турецких берегов удару подвергся танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации.
Президент России Владимир Путин счел эти атаки пиратством, так как Киев применил силу на море в экономической зоне третьего государства. Он рассчитывает, что ответные меры России заставят Киев задуматься о том, стоит ли продолжать такую практику.
Насколько полезна информация
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что все данные, которые поступают со стороны хакеров, будут перепроверены. Если она подтвердится, то эта информация будет передана в работу.
«Таким образом, пророссийские хакеры значительно облегчат работу наших спецслужб, ускорят добычу информации, по которой будет принято решение по соответствующей ликвидации всего этого террористического мира», — сказал собеседник издания.
Он также добавил, что эта информация заносится в базу данных — звания, фамилия, имя, отчество, откуда они родом. Затем этих боевиков уже отслеживают, если кто-то из них попытается где-то скрыться.
«Информация может подсказать, где он вероятно скрывается. Это значительно ускорит время поиска и передачи суду», — подчеркнул генерал.
Что грозит боевикам
Липовой отметил, что в случае подтверждения их участия в соответствующих атаках они будут официально признаны террористами.
«Я считаю, что неофициально может быть отдан приказ российским спецслужбам об их уничтожении, а официально — по месту расположения этой бригады наши Вооруженные силы нанесут серию ударов с целью ее полной ликвидации, чтобы боевики киевского режима больше не угрожали гражданским или военным объектам России», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.