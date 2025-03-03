Генерация контента, ориентированного на лайки: как создать вирусный пост

Успех — вещь непредсказуемая. Автор книги или фильма никогда не знает, как публика примет его произведение — новаторство могут не оценить, надежные формулы — дать сбой, за год или два, которые потрачены на создание шедевра, мир может перевернуться с ног на голову, а ошибки и озарения будет видно лишь задним числом.
В соцсетях происходит все то же самое, но на невероятных скоростях: произведения создаются за считанные дни (или даже минуты), стремительно вспыхивают в зените славы и так же быстро сгорают. Но, хотя невозможно предсказать, «разлетится» ли пост, можно скорректировать условия в свою пользу и повысить вероятность успеха — расскажем, как это сделать.
Что такое вирусный пост
Количество людей, которые увидели пост в соцсетях, называется охватом. Охват бывает трех видов: органический, рекламный и вирусный. Первое — это подписчики блогера или сообщества, которые увидели пост. Второе — люди, которым он попался на глаза за счет рекламного продвижения. Третье — люди, которые не подписаны на автора, но пост попался им на глаза.
Именно большой показатель вирального охвата и делает пост вирусным. Проще говоря — вирусный пост это такой, который люди активно пересылают друзьям, знакомым и делятся у себя на странице. Все как в вирусной инфекции — распространение происходит от носителя к носителю — только вместо болезни передается контент и эмоции, с ним связанные.
Что дают вирусные посты
Что это такое, разобрались — а зачем эти вирусные посты нужны? Есть несколько ответов. Самый очевидный — известность и мировая слава. Если мем, историю или меткую фразу, которую вы придумали, подхватывает толпа и рассказывает друг другу на протяжении недели или месяца, это, как минимум, тешит самолюбие — для многих это может быть достаточной мотивацией для того, чтобы вести блог.
Кроме того, за известностью приходит репутация, или социальный капитал. Конечно, имен большинства авторов мемов, даже самых известных, никто не знает, но если речь о личной истории с конкретным автором, твите или коротком видео, такой контент обычно разлетается с указанием автора, и приводит к нему новых подписчиков, которым интересно, что он выпустит дальше.
И, разумеется, где известность, там и реклама, а значит — деньги. Блогер может рассказать новой аудитории о своих курсах или монетизировать контент, а компания, залетев с вирусным роликом, — поднять продажи или ворваться на новый рынок.
Как сделать пост вирусным?
Как же, все-таки, добиться успеха? Прежде всего, важно чувствовать свою аудиторию: изучать подписчиков, общаться с ними, следить за реакцией на разные посты, делать выводы и экспериментировать. Например, музей театрального искусства, скорее всего, интересен людям не своим графиком, а коллекцией эскизов и костюмов. Подборкой красивых иллюстраций или забавной историей подписчики гораздо охотнее поделятся, чем анонсом мероприятия через два дня.
Независимо от того, ведете вы сообщество профессионально или для души, стоит регулярно ставить гипотезы и проверять их. Например, аудитория гораздо живее реагирует на видеоролики, чем текст — возможно, потому что ей нравится видеоконтент, а может быть, потому что они получаются живее, смешнее или красивее, чем остальные посты, и важно тут содержание, а не формат.
Еще одна составляющая успеха — тренды. Важно следить за актуальными мемами и шутками, быть в культурной и новостной повестке. При этом слепо использовать модные картинки, мелодии и фразы опасно: то, что взорвало интернет на прошлой неделе, на этой уже может считаться «зашкваром», и авторы, которые решили вкатиться в тренд с опозданием, вместо успеха могут получить разочарование. Даже примеры здесь приводить бесполезно: то, что актуально на момент написания статьи, уже через месяц может никто и не вспомнить.
И, наконец, важно понимать, что главное — не статика, но динамика, не уровень, но тренд. Иными словами, случайный пост может стать вирусным, и самый продуманный может не заинтересовать никого.
«Со стороны кажется, будто вирусность — эдакий секретный ингредиент продукта, от которого он становится популярным. Была просто рассылка, помазал ее вирусной мазью, рассылка стала вирусной. Осталось выяснить, что это за мазь. Но вирусность — не свойство, это результат. Вы делаете рассылку, и если она нравится читателям, то ее рекомендуют друг другу. Получается вирус», — Максим Ильяхов, писатель, редактор, автор «Большой книги о соцсетях».
Вирусные посты — лучшая реклама?
И да, и нет: все зависит от того, что вы рекламируете. Проще всего ответить на этот вопрос блогеру: если его фраза или история «взорвала интернет» и принесла автору новых подписчиков, эти люди получат именно то, зачем и пришли: новые мемы, ролики и тексты, подобные тому вирусному, который и привел аудиторию.
В случае с бизнесом ответ не так однозначен. Допустим, компания занимается продажей пенобетона, но выпускает очень смешные ролики с сотрудниками в своем сообществе. Даже если они привлекут новую аудиторию, то совершенно необязательно сконвертируются в реальных клиентов, ведь стройматериалы обычно покупают, исходя из других критериев: стоимости, качества и техзадания.
Если же речь идет о кофейне или магазине, вероятность успеха растет: подписчики увидят, что с ними говорят на их языке, и с большей вероятностью обратятся в компанию, чьи ценности разделяют (тут главное, чтобы реальность не слишком разительно отличалась от образа компании в соцсетях).
Есть и более сложные случаи: допустим, с помощью смешных роликов свои услуги продвигает юридическая фирма. Это может привлечь молодую аудиторию, для которой вся юриспруденция — «запредельная скукотень», потому что здесь с ней будут общаться на ее языке — а серьезного клиента может, напротив, отпугнуть, если он решит, что вместо скрупулезной работы организация занимается какой-то чепухой.
Четкого алгоритма не существует
Главное, что нужно понимать при попытке создать вирусный пост — любой успех или провал очевиден только задним числом. Сесть на хвост чужого успеха проще, чем совершить прорыв самому, ведь, как и величайшие шедевры любого искусства, вирусный пост должен отвечать тем запросам аудитории, о которых она сама еще не подозревает.
Просто, в отличие от фильмов, книг или театральных постановок, в социальных сетях все происходит быстрее, стремительнее и попасть нужно не в следующий год, а в завтрашний день. Успех будет длиться не так долго — зато и от провала можно быстро отряхнуться и пойти писать новый пост.
Максим Ильяхов сравнивает вирусный эффект с лотереей: «чтобы выиграть в лотерее, нужно купить лотерейный билет. Если купить один, то шанс выиграть минимальный. Если купить много — шанс возрастает. Если покупать много билетов каждую неделю — шанс еще выше».