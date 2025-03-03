Генерация контента, ориентированного на лайки: как создать вирусный пост

Еще одна составляющая успеха — тренды. Важно следить за актуальными мемами и шутками, быть в культурной и новостной повестке. При этом слепо использовать модные картинки, мелодии и фразы опасно: то, что взорвало интернет на прошлой неделе, на этой уже может считаться «зашкваром», и авторы, которые решили вкатиться в тренд с опозданием, вместо успеха могут получить разочарование. Даже примеры здесь приводить бесполезно: то, что актуально на момент написания статьи, уже через месяц может никто и не вспомнить.