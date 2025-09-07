Отомстила за измену. Гендиректора Nestle уволили из-за жалобы первой любовницы на новую подружку

«63-летний Лоран Фрейше, возглавлявший крупнейшую в мире пищевую компанию менее года, был уволен 1 сентября после того, как компания подтвердила, что он нарушил кодекс поведения Nestlé, не раскрыв информацию о своих отношениях с непосредственным подчиненным. Но за официальным объяснением скрывается скандал, связанный с многочисленными романами, сделками по выходным пособиям и драматической конфронтацией», — сказано в сообщении.