Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отомстила за измену. Гендиректора Nestle уволили из-за жалобы первой любовницы на новую подружку

Генеральный директор швейцарской компании Nestlé Лоран Фрейше был вынужден оставить свой пост после того, как топ-менеджер и по совместительству давняя любовница гендиректора застала Фрейше с новой подружкой. Она не растерялась и подала жалобу на своего шефа. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail

После поданной анонимной жалобы было организовано внутреннее расследование. Комиссия установила, что Фрейше нарушил кодекс поведения компании.

«63-летний Лоран Фрейше, возглавлявший крупнейшую в мире пищевую компанию менее года, был уволен 1 сентября после того, как компания подтвердила, что он нарушил кодекс поведения Nestlé, не раскрыв информацию о своих отношениях с непосредственным подчиненным. Но за официальным объяснением скрывается скандал, связанный с многочисленными романами, сделками по выходным пособиям и драматической конфронтацией», — сказано в сообщении.

Но увольнением гендиректор не отделался. Фрейше также был лишен выходного пособия, несмотря на то, что почти 40 лет своей жизни он посвятил компании.

Первая любовница, которая подала жалобу, в результате получила новую должность в другой крупной компании, а также ей выплатили выходное пособие.

Вторая любовница Фрейше также решила покинуть Nestlé, она также получила щедрое выходное пособие, которое экс-гендиректор выписал ей перед своим уходом.