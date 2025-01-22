Гендерный скандал. Новейший суперпрепарат от гриппа лечит только мужчин

Активное вещество препарата — сураксавир марбоксил (suraxavir marboxil). Лекарство пока экспериментальное и официально еще не зарегистрировано. Отчет по его испытаниям опубликован во влиятельном журнале Nature Medicine.
Благодаря лекарству грипп излечивается быстрее почти на сутки.
Когда его читаешь, все кажется оптимистичным: при однократном применении в дозе 40 мг препарат сокращал время болезни до 42 часов. Тогда как в группе плацебо на это уходило почти на сутки больше — 63 часа.
Лекарство давали больным с подтвержденным гриппом в возрасте от 5 до 65 лет. Течение инфекции у них было нетяжелым и неосложненным. Таблетку сураксавира принимали через 48 часов после появления первых симптомов гриппа. В исследовании участвовали 527 человек, 55,4% из них мужчины, остальные — женщины. Препарат получали 352 пациента, а 175 человек «лечились» пустышкой (плацебо).
Потенциально очень перспективное лекарство
Сураксавир обладает очень перспективным механизмом действия — подавляет репликацию (размножение) вируса гриппа в самом начале. В результате «детали» для его сборки не синтезируются вообще.
Таким механизмом обладает всего один зарегистрированный препарат, который стоит очень дорого. К тому же под его воздействием вирусы достаточно быстро мутируют, вырабатывая устойчивость к лекарству (особенно активно это происходит при лечении детей). Судя по обещаниям, резистентность к сураксавиру развивается более медленно.
В целом китайские ученые, проводившие испытания, очень оптимистично оценивают новое лекарство. Такая же позиция озвучена и в редакционной статье журнала Nature Medicine.
Почему ученые молчат о недостатках нового лекарства?
Однако не все так радужно. Новостной научно-медицинский портал Medical Xpress обращает внимание на существенную проблему испытаний, о которой практически умалчивается в статье: отсутствие существенного улучшения состояния у женщин, принимавших сураксавир.
По мнению экспертов, это ставит важные вопросы, на которые пока нет ответа. «Дальнейшие исследования должны изучить результаты, зависящие от пола участников испытаний», — пишет Medical Xpress.