Гендерный скандал. Новейший суперпрепарат от гриппа лечит только мужчин

Лекарство давали больным с подтвержденным гриппом в возрасте от 5 до 65 лет. Течение инфекции у них было нетяжелым и неосложненным. Таблетку сураксавира принимали через 48 часов после появления первых симптомов гриппа. В исследовании участвовали 527 человек, 55,4% из них мужчины, остальные — женщины. Препарат получали 352 пациента, а 175 человек «лечились» пустышкой (плацебо).