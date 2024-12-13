Геминиды вскоре выйдут на пик заметности

«Метеоры Геминид белые и яркие, они могут падать очень часто. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, поэтому скорость метеоров невысокая (около 35 км/с). Условия наблюдения Геминид в 2024 году неблагоприятные. Луна вблизи полнолуния (15 декабря) существенно помешает наблюдению метеоров. В ночь на субботу она будет полной на 96%», — рассказали в планетарии.