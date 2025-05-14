Где ждать наступление ВСУ: как Киев попытается сорвать переговоры в Стамбуле

При этом ждать, что ВСУ будут наступать именно под переговоры, не стоит. Атака может случиться в любой момент. По мнению собеседника ВФокусе Mail, российская разведка знает о концентрации личного состава и техники в районе Брянской области и по противнику будут наноситься удары. Отвлекающий маневр, который, возможно, хотят осуществить в Киеве, может обернуться против них.