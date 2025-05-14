ВСУ накапливают силы на границе с Брянской областью. По данным Mash, к российской территории переброшены подразделения 225-го отдельного штурмового полка и наемники из Колумбии. Общая численность сил противника — до 2 тысяч человек. Цель вторжения — захват участка региона для дальнейшего обмена в ходе переговоров.
Известно, что противник усилил разведку над Брянской областью. Внимание ВСУ приковано к району у села Новый Ропск. По одной из версий, враг проводит показательные маневры, чтобы нанести удар на другом участке фронта. Если же Киев решится на наступление, то оно может начаться 15 мая.
Киевские боевики не оставляют попыток прорваться в Курскую область. SHOT утверждает, что подразделения ВСУ, переодевшись в российскую форму, пытались войти на территорию РФ из Сумской области. Их внимание привлек Новый Путь. Сообщается, что враг был уничтожен.
Военный эксперт, бывший заместитель командующего Народной милицией ЛНР Виталий Киселев считает, что провокации будут, как и заходы диверсионных групп. Активизация наблюдается на фоне начала переговорного процесса в Стамбуле.
— Для того чтобы шантажировать и давить на нас, противнику необходимо снова зайти на нашу территорию, — отметил Киселев.
При этом ждать, что ВСУ будут наступать именно под переговоры, не стоит. Атака может случиться в любой момент. По мнению собеседника ВФокусе Mail, российская разведка знает о концентрации личного состава и техники в районе Брянской области и по противнику будут наноситься удары. Отвлекающий маневр, который, возможно, хотят осуществить в Киеве, может обернуться против них.
На сегодняшний день мы можем создать условия, в которые противник поверит.
Военный эксперт также обратил внимание на недавнюю поездку европейских чиновников в Киев. Вероятно, они заверили Владимира Зеленского в поддержке любых его действий, тем более что мирное урегулирование им не нужно.