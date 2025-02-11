Где взять кадры: второе высшее для инженеров и учителей может стать бесплатным

Острый дефицит специалистов — одна из главных проблем на пути к технологическому суверенитету. К 2030 году, по прогнозам экспертов, нехватка сотрудников в ключевых отраслях может достичь 4 миллионов человек. Уже сейчас 9 из 10 компаний жалуются на кадровый голод. Больше всего не хватает инженеров, преподавателей и квалифицированных рабочих — именно тех, кто формирует основу промышленности, сельского хозяйства и строительства.
Несоответствие выбора первого образования реальным потребностям рынка труда — чрезвычайно актуальная проблема. Молодые люди, только окончившие школу, часто не обладают достаточной информацией о востребованных профессиях и перспективах трудоустройства. В результате, многие выбирают специальности, которые не пользуются спросом у работодателей. Это приводит к разочарованию, трудностям с поиском работы и, в конечном итоге, к необходимости переобучения.
Что делать? Один из путей — повысить доступность второго высшего и среднего образования по востребованным специальностям. Сейчас бесплатное образование гарантировано только один раз. Исключения есть для деятелей искусств и людей с инвалидностью — они могут получить второе образование бесплатно.
Направила запрос в Минобрнауки с предложением расширить этот список. Предлагаю утвердить перечень профессий, критически важных для развития страны, и дать гражданам право на бесплатное второе образование по этим специальностям. Взамен — обязательство отработать по новой профессии не менее трех лет. В случае невыполнения — возврат стоимости обучения.
Это позволит нам быстро и эффективно закрыть кадровые бреши в экономике. Люди получат возможность сменить профессию, государство — необходимых специалистов. Выиграют все: и экономика, получив импульс развития, и граждане, получив доступ к востребованным профессиям и, как следствие, более высокому уровню жизни. Это инвестиция в будущее окупится многократно.
Это важно сделать сейчас, а параллельно необходимо улучшить профориентационную работу в школах, предоставлять актуальную информацию о рынке труда, развивать систему консультирования по вопросам выбора профессии. Чтобы выпускники понимали, какие специалисты нужны стране, какие перспективы открываются перед ними в той или иной сфере. Это позволит избежать ошибок при выборе первого образования и обеспечит более эффективное использование человеческого капитала.