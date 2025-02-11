Где взять кадры: второе высшее для инженеров и учителей может стать бесплатным

Острый дефицит специалистов — одна из главных проблем на пути к технологическому суверенитету. К 2030 году, по прогнозам экспертов, нехватка сотрудников в ключевых отраслях может достичь 4 миллионов человек. Уже сейчас 9 из 10 компаний жалуются на кадровый голод. Больше всего не хватает инженеров, преподавателей и квалифицированных рабочих — именно тех, кто формирует основу промышленности, сельского хозяйства и строительства.