Где в сентябре можно отдохнуть дешевле

С окончанием календарного лета отпускной сезон не заканчивается, и многие россияне устремляются на отдых в сентябре. Какое направление в это время будет наиболее экономичным, объяснила aif.ru исполнительный директор альянса туристических агентств Наталия Осипова.
«Сентябрь еще относится к бархатному сезону, — напомнила эксперт. — Цены на отдых начнут снижаться лишь в октябре. Это относится ко всем типам отдыха — и к пляжному, и к экскурсионному, и к круизному».
К концу лета курорты массово покидают семьи с детьми школьного возраста, но на смену им заезжают туристы других категорий — семьи с дошколятами, пенсионеры, поэтому недостатка в клиентах отели не испытывают и цены не снижают.
«Сейчас цены в отелях выше прошлогодних показателей на 15−30%, — подсчитала Осипова. — Но в октябре, когда погода еще будет вполне комфортной, стоимость проживания по сравнению с сентябрем снизится на 15%-25%, поэтому желающим сэкономить на отдыхе лучше запланировать поездки на октябрь. При этом заказывать отель нужно уже сейчас, по состоянию на конец августа глубина бронирования составляет 3−4 недели».
Если у вас все же нет возможности изменить сроки поездки, например, если отпуск выпадает именно на сентябрь, то желающим сэкономить стоит обратить внимание на курорты Крыма.
«В Сочи стоимость недельного проживания в сентябре-начале октября на двоих в отеле уровня три звезды на условиях полного пансиона обойдется в 65−70 тыс. руб., — говорит эксперт. — При этом номерной фонд уже забронирован на 80−90%. В Крыму примерно такие же условия проживания обойдутся дешевле в среднем на 30%, поэтому крымское направление в сентябре будет самым доступным для отдыха на море. Но существенно сэкономить на отдыхе можно, только перенеся поездку на октябрь».