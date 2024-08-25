Где в сентябре можно отдохнуть дешевле

«В Сочи стоимость недельного проживания в сентябре-начале октября на двоих в отеле уровня три звезды на условиях полного пансиона обойдется в 65−70 тыс. руб., — говорит эксперт. — При этом номерной фонд уже забронирован на 80−90%. В Крыму примерно такие же условия проживания обойдутся дешевле в среднем на 30%, поэтому крымское направление в сентябре будет самым доступным для отдыха на море. Но существенно сэкономить на отдыхе можно, только перенеся поездку на октябрь».