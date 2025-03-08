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Где в Москве будет бесплатной парковка на 8 марта?

Aif.ru выяснил, где можно оставить свой автомобиль, не волнуясь о тарифах и оплате м Международный женский день.

Источник: Аргументы и факты

8 марта — один из дней, когда припарковаться бесплатно можно практически где угодно. Оставить свой транспорт можно со спокойной душой в любых выделенных зонах для парковки. Не исключением стали и улицы с тарифами в 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны динамического тарифа, где стоимость часового простоя автомобиля зависит от загруженности конкретного участка дороги. Иными словами, в Международный женский день можно спокойно парковаться на любой городской улице — если, конечно, не нарушать ПДД.

Единственным исключением станут городские парковки со шлагбаумами — они работают в платном режиме круглый год.

Где парковаться 9 марта?

Как и в любое воскресенье, 9 марта в городе можно будет остановиться на части парковок без оплаты. Платить по тарифу придется лишь в нескольких случаях: на улицах с динамическим тарифом, а также там, где час стоянки обойдется в 380, 450 или 600 рублей — на эти зоны разрешение на бесплатную остановку не распространяются.

Парковки со шлагбаумами также останутся платными.

Что будет, если не оплатить парковку?

В случае, если вы оставили свой автомобиль на платной городской парковке, но не удосужились оплатить ее, вам будет выплачен штраф. Для физических лиц он составляет 5 тысяч рублей, а для юридических — все 50 тысяч. Кроме этого, в отдельных случаях, вашу машину могут эвакуировать на штрафстоянку.