Где в Москве будет бесплатной парковка на 8 марта?

8 марта — один из дней, когда припарковаться бесплатно можно практически где угодно. Оставить свой транспорт можно со спокойной душой в любых выделенных зонах для парковки. Не исключением стали и улицы с тарифами в 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны динамического тарифа, где стоимость часового простоя автомобиля зависит от загруженности конкретного участка дороги. Иными словами, в Международный женский день можно спокойно парковаться на любой городской улице — если, конечно, не нарушать ПДД.
Единственным исключением станут городские парковки со шлагбаумами — они работают в платном режиме круглый год.
Где парковаться 9 марта?
Как и в любое воскресенье, 9 марта в городе можно будет остановиться на части парковок без оплаты. Платить по тарифу придется лишь в нескольких случаях: на улицах с динамическим тарифом, а также там, где час стоянки обойдется в 380, 450 или 600 рублей — на эти зоны разрешение на бесплатную остановку не распространяются.
Парковки со шлагбаумами также останутся платными.
Что будет, если не оплатить парковку?
В случае, если вы оставили свой автомобиль на платной городской парковке, но не удосужились оплатить ее, вам будет выплачен штраф. Для физических лиц он составляет 5 тысяч рублей, а для юридических — все 50 тысяч. Кроме этого, в отдельных случаях, вашу машину могут эвакуировать на штрафстоянку.