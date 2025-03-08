Где в Москве будет бесплатной парковка на 8 марта?

8 марта — один из дней, когда припарковаться бесплатно можно практически где угодно. Оставить свой транспорт можно со спокойной душой в любых выделенных зонах для парковки. Не исключением стали и улицы с тарифами в 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны динамического тарифа, где стоимость часового простоя автомобиля зависит от загруженности конкретного участка дороги. Иными словами, в Международный женский день можно спокойно парковаться на любой городской улице — если, конечно, не нарушать ПДД.