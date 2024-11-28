Где смотреть трансляцию балета «Щелкунчик»

Трансляции пройдут в более чем 100 кинотеатрах России, в том числе знаменитом московском киноцентре «Октябрь» на Арбате 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00.
В списке городов, где можно будет увидеть балет на большом экране — кроме Москвы, также значатся Санкт-Петербург, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Зеленоград, Ижевск, Калининград, Ковров, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, Сыктывкар, Таганрог, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Черкесск, Черноголовка и многие другие. Список не окончательный.
Кроме того, 31 декабря в 20:00 легендарный балет будет показан в VK Видео в официальном сообществе Большого театра ВКонтакте. Таким образом, всеми любимую зимнюю сказку в постановке Юрия Григоровича и сценическом оформлении Симона Вирсаладзе смогут увидеть по всему миру.
Напомним, что в этом году главный театр страны отказался от продаж билетов на «Щелкунчика» в кассах. Приобрести заветный билет можно будет только на сайте театра и на аукционе. Старты продаж 2 декабря в 10.00.