Где проводит новогоднюю ночь Дед Мороз

Удивительно, как это Дед Мороз всё успевает. Не иначе, использует принцип квантовой суперпозиции. Он и тут и там. И в резиденции, и на Северном полюсе, и даже в Лапландии. У него одних резиденций по стране — больше двадцати! И везде его на Новый год видят! Волшебство, не иначе. А потому есть версия, что в Новый год настоящий и истинный Дед Мороз не выходит к людям, делегируя обязанности своим помощникам. А сам в это время просто отдыхает, встречая праздник не с людьми, а в диком лесу, у костра, в окружении лесных зверей и ближайшей родни: прекрасной жены Вьюги Бурьевны, сурового сына Студенца, невестки Моржаны и любимой внучки Снегурочки. В общем, проводит праздник так же, как и все мы, обычные люди. Поди, ещё и шашлыки жарит. И его можно понять: работы у него зимой много, территория большая, надо иногда и расслабиться.