Где похоронен Чингисхан

Предполагаемое место захоронения великого Хана овеяно сказками и легендами. По одной из них, над могилой была отведена река, чтобы ее невозможно было найти. По другой — могилу затоптал табун лошадей, а затем на этом месте высадили деревья. Согласно третьей сказке, вместе с телом хана был похоронен молодой верблюд, а позже мать верблюда была найдена плачущей на могиле своего детеныша. Якобы были убиты все, кто знал место могилы и даже просто видел траурный кортеж. Ученые считают, что слухи распускались специально, чтобы запугать врагов, стремившихся надругаться над могилой завоевателя.