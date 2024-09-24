Где похоронен Чингисхан

Великий полководец завещал сохранить в тайне свое последнее пристанище. По легенде, вместе с ним захоронили и его несметные богатства, что еще больше подогревает интерес исследователей. Основные версии, где может быть похоронен Чингисхан, — в справке aif.ru.
Точное место захоронения основателя Монгольской империи неизвестно. Гробницу ищут уже более семисот лет. Чингисхан умер в августе 1227 года. Смерть настигла великого хана во время похода на одно из царств на территории современного Китая. Известно только, что тело Чингисхана перевезли в Монголию.
Предполагаемое место захоронения великого Хана овеяно сказками и легендами. По одной из них, над могилой была отведена река, чтобы ее невозможно было найти. По другой — могилу затоптал табун лошадей, а затем на этом месте высадили деревья. Согласно третьей сказке, вместе с телом хана был похоронен молодой верблюд, а позже мать верблюда была найдена плачущей на могиле своего детеныша. Якобы были убиты все, кто знал место могилы и даже просто видел траурный кортеж. Ученые считают, что слухи распускались специально, чтобы запугать врагов, стремившихся надругаться над могилой завоевателя.
Сегодня существует несколько предположений, где может находиться могила Чингисхана:
— В окрестностях горы Бурхан Халдун, которая у монголов считается священной. Это место находится примерно в 160 км от столицы Улан-Батора и известно как «Их хориг» (на монгольском) или Великое табу. Еще до рождения Чингисхана гора Бурхан Халдун являлась сакральным местом для монголов. Ее название можно перевести как «Скала богов», или «Священный пик». Монголы поклонялись хранителям горы как своим защитникам. Въезд туда был разрешен только монгольской королевской семье. Нарушение запрета каралось смертной казнью.
С помощью беспилотных летательных аппаратов археологам удалось обнаружить на вершине горы Бурхан Халдун курган длиной 250 метров, который имеет человеческое происхождение и, вероятно, построен по образцу китайских императорских гробниц.
Экспедиция отметила, что курган по-прежнему является предметом религиозных обрядов и паломничеств местного населения. Но к научному открытию эта работа не привела, потому что доступ к территории вокруг Бурхан Халдуна остается закрытым из-за священности этой местности для населения. В 1992 году здесь создан заповедник, раскопки запрещены.
— Горный хребет Большой Хинган на северо-востоке Китая. По мнению востоковедов, именно на это место указал путешественник Марко Поло, несколько лет служивший при дворе внука Чингисхана. Он описал, что великий хан захоронен у «великой горы», назвав ее Алхай.
Нередко местом захоронения великого хана считают популярный туристический объект — Мавзолей Чингисхана, который находится в хошуне Эджэн-Хоро-Ци во Внутренней Монголии (Китай). Но это лишь памятник-кенотаф. В нем хранятся вещи, оружие, знамена, одежда и другие исторические ценности времен становления империи монголов, но к гробнице Чингисхана мавзолей не имеет никакого отношения.
Источник: https://russian7.ru