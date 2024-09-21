Где похоронен Александр Македонский

Тело положили в золотой гроб и наполнили мёдом. По традиции его должны были доставить на малую родину в Македонию. Но по дороге забальзамированными царскими останками завладел соратник царя Диадох Птолемей и перевез его в Египет, где сам полководец завещал себя похоронить. Мумия царя хранилась в Мемфисе. Впоследствии саркофаг перевезели в Александрию в местечко, известное, как «Гробница Александра».