Где похоронен Александр Македонский

Местонахождение гробницы Александра Македонского — одна из самых больших тайн в истории человечества. После окончания античных времен упоминания о её точном местоположении история не сохранила. Как мумию царя потеряли и где может находиться гробница — в справке aif.ru.
О причинах смерти до сих пор спорят ученые. Одни исследователи говорят об отравлении, другие — о тяжелой болезни. Есть версия, что царь впал в кому из-за кишечной инфекции и оставался жив еще шесть дней после официальной констатации смерти, но тогда отсутствие признаков разложения тела посчитали свидетельством божественного происхождения.
Тело положили в золотой гроб и наполнили мёдом. По традиции его должны были доставить на малую родину в Македонию. Но по дороге забальзамированными царскими останками завладел соратник царя Диадох Птолемей и перевез его в Египет, где сам полководец завещал себя похоронить. Мумия царя хранилась в Мемфисе. Впоследствии саркофаг перевезели в Александрию в местечко, известное, как «Гробница Александра».
Гробницу неоднократно грабили, саркофаг заменили на стеклянный, а золото переплавили. Известно, что спустя 300 лет тела Александра коснулся первый римский император Октавиан, неловким движением отломив у мумии нос. Затем упоминание об останках Александра Великого содержится в описании похода римского императора Каракаллы в Александрию в 210-х годах. Со временем гробница македонского царя исчезла.
Есть несколько версий о том, где может находиться гробница Александра Македонского:
1. В садах Шаллалат в центре Александрии. Более 20 лет там ведутся раскопки, найдена античная мраморная статуя императора.
2. Семейный некрополь в Вергине на севере Греции. В античные времена здесь находилась столица Македонии. В 1977 г. был найден древний некрополь, предположительно, с захоронением царской семьи Александра Македонского.
3. В оазисе Сива в Египте, где располагался храм бога Амона Ра. По заявлению археолога, существовали доказательства, что это гробница македонского царя, но экспертиза не подтвердила гипотезу и запретила продолжать раскопки.
Только в XX веке предпринято более 140 неудачных попыток найти место захоронения великого царя. Если загадку кому-то удастся разгадать, это будет мировая сенсация.
Источники: dic.academic.ru ria.ru.