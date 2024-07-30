Где отметить день рождения в Москве в 2024 году: 16 лучших идей

День рождения в Москве — это всегда событие, полное эмоций и впечатлений. В столице можно найти множество вариантов для организации мероприятия, будь то шикарный ресторан с панорамным видом, уютное домашнее кафе или активные развлечения для любителей экстрима. Составили для вас список лучших идей, где отметить день рождения в Москве в 2024 году и провести время незабываемо.
Популярные и недорогие рестораны для празднования дня рождения
В Москве есть рестораны, которые сочетают приятную атмосферу, высокое качество сервиса, вкус и приятные цены. Если вы планируете отпраздновать день рождения и хотите уложиться в разумную сумму, необходимо заранее составить список подходящих мест. Делимся своими рекомендациями отличных заведений в столице.
1. «МариVanna»
Это ресторан с уникальной атмосферой, стилизованный под советскую эпоху, в нем царит особое ощущение ностальгии и уюта. Интерьер включает множество деталей, напоминающих о прошлом: старинные телефоны, ретромебель, салфетки и киноаппарат. Все это погружает гостей во времена 70—80-х годов XX века.
В меню есть разнообразные блюда русской и европейской кухни, в которых сочетаются традиции и современные кулинарные техники.
|Адрес
|Спиридоньевский пер., д. 10а
|Режим работы
|Пн. — вс. с 10:00 до 23:00
|Скидки и акции в день рождения
|В день рождения имениннику подарят десерт. Акция действует только в праздничную дату
|Телефон
|+7 (495) 650-65-00
|Особенность
|Dog friendly
|Средний чек
|1500—2000 руб. на человека
2. «Жан-Жак»
Бистро с уютной прованской атмосферой и умеренными ценами. Здесь можно попробовать блюда французской кухни и насладиться приятной обстановкой. Идеально подходит для празднования дня рождения с небольшой компанией. Эксклюзивная винная карта заведения демонстрирует достижения русских и французских купажистов.
|Адрес
|Никитский бул., д. 12
|Режим работы
|Пн., вт., ср. — с 12:00 до 24:00;
чт., пт. — с 12:00 до 06:00;
сб. — с 10:00 до 06:00;
вс. — с 10:00 до 24:00
|Скидки и акции в день рождения
|В день рождения имениннику подарят десерт. Акция действует только в праздничную дату
|Телефон
|+7 (968) 665-51-10
|Особенность
|Открытая терраса
|Средний чек
|1700—2500 руб. на человека
3. «Сыроварня»
Итальянский ресторан с уютным интерьером и изысканным меню, которое включает домашние сыры, пасты, мясные нарезки и другие деликатесы. Отличный выбор для тех, кто хочет отметить день рождения в спокойной обстановке. Заведение принадлежит сети ресторанов известного российского ресторатора Аркадия Новикова и находится в самом центре Москвы.
|Адрес
|Ул. Большая Никитская, д. 60, стр. 2
|Режим работы
|Ежедневно с 09:00 до 23:59
|Скидки и акции в день рождения
|Скидка 15% в день рождения и 7 дней после
|Телефон
|+7 (495) 150-85-28
|Особенность
|Терраса с видом на крыши
|Средний чек
|2000—3500 руб. на человека
4. «Китайская грамота»
Заведение, предлагающее блюда азиатской кухни с акцентом на китайскую, японскую и тайскую гастрономические традиции. Ресторан привлекает гостей современной и стильной атмосферой, а также разнообразным меню, включающим как традиционные блюда, так и оригинальные авторские позиции.
Интерьер выполнен в современном стиле с элементами азиатского декора. Здесь отлично работает сочетание минимализма и ярких акцентов, характерных для восточной культуры. Просторные залы, уютные столики и мягкое освещение создают комфортную и расслабляющую обстановку, идеальную для дня рождения в кругу семьи.
|Адрес
|Ул. Сретенка, д. 1
|Режим работы
|Ежедневно с 12:00 до 24:00
|Скидки и акции в день рождения
|В день рождения имениннику подарят десерт. Акция действует только в праздничную дату
|Телефон
|+7 (495) 625-47-57
+7 (967) 126-42-40
|Особенность
|Ресторатор года по версии GQ-2014
|Средний чек
|1500—2000 руб. на человека
5. SHE
Кухня ресторана представляет собой гибрид итальянской и японской традиций, это называется Mediterrasian. Каждая деталь призвана погрузить гостя в состояние благополучия — гармонии с окружающим миром в повседневной жизни. Интерьер выполнен в современном стиле с использованием качественных материалов и оригинальных дизайнерских решений. Мягкое освещение, удобная мебель и изысканные декоративные элементы создают уютную и гостеприимную атмосферу, идеально подходящую для торжественных празднеств.
|Адрес
|Ул. Большая Никитская, д. 15, стр. 1
|Режим работы
|Вс. —- чт. с 8:00 до 24:00;
пт. —- сб. с 8:00 до 02:00
|Скидки и акции в день рождения
|Скидка 15% в день рождения
|Телефон
|+7 (495) 136-00-00
|Особенность
|Экологичность в философии заведения
|Средний чек
|1700—3000 руб. на человека
Красивые парки, где можно отметить день рождения
В Москве много живописных зеленых зон, где можно отметить праздник с семьей и друзьями. Если вы планируете день рождения в узком кругу близких, вот несколько парков, которые идеально подойдут для этого.
1. Парк Горького
Один из самых популярных в Москве. Здесь есть все необходимое для незабываемого праздника: аренда беседок, которые находятся подальше от шумных прогулочных зон, катание на лодках, велопрокат, скалодром и танцевальные площадки.
Многочисленные заведения на территории парка предлагают разнообразное меню.
|Адрес
|Ул. Крымский Вал, д. 9 (м. «Октябрьская» / «Парк культуры»)
|Режим работы
|Вт. — вс. с 10:00 до 23:00
|Особенности парка
|Бронирование квестов и экскурсий
|Телефон
|+7 (495) 995-0020
|Дополнительно
|Разработка сценария праздника для детского дня рождения
2. Парк «Сокольники»
Отличное место для активного отдыха и семейных праздников. Огромная территория и специально оборудованные площадки позволят организовать пикник с шашлыками. Для комфортного размещения гостей можно арендовать шатры. На территории находится большое количество детских и спортивных площадок.
|Адрес
|Ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1
|Режим работы
|Ежедневно с 8:00 до 23:00
|Особенности парка
|Парк аттракционов;
летние кинотеатры;
бассейн (работает в летнее время)
|Телефон
|+7 (499) 393-92-22
|Дополнительно
|Организация детских праздников в веревочном «ПандаПарке»
3. Парк-музей «Царицыно»
Историческое место с великолепными пейзажами: зеленые ландшафты и дворцовые постройки станут отличным фоном для памятных фотографий в день рождения. Есть удобные зоны для отдыха на траве или в специально отведенных местах. Живописные аллеи и пруды создают атмосферу спокойствия и уюта.
|Адрес
|Ул. Дольская, д. 1
|Режим работы
|Ежедневно с 6:00 до 24:00.
|Особенности парка
|Архитектурный ансамбль;
оранжереи
|Телефон
|+7 (495) 322-44-33
|Дополнительно
|Фотосессии в исторических костюмах
4. Парк «Воробьевы горы»
Подарит захватывающие виды на город и множество возможностей для того, чтобы активно провести день рождения. Можно разместиться на одной из многих лужаек и насладиться панорамным видом на Москву. Особенно здорово в солнечную погоду воспользоваться одним из маршрутов для пеших прогулок и подняться к смотровой площадке напротив МГУ или прокатиться по канатной дороге над Москвой-рекой. Из окон футуристических кабин открываются уникальные виды на деловой центр «Москва-Сити», спортивный комплекс «Лужники» и панораму города.
|Адрес
|Ул. Косыгина, д. 28
|Режим работы
|Круглосуточно
|Особенности парка
|Высотный аттракцион Zipline;
горнолыжный комплекс (работает в зимнее время);
музей истории спорта
|Телефон
|+7 (495) 995-00-20 (доб. 13130)
|Дополнительно
|Причал «Воробьевы горы» для прогулки на речном теплоходе
5. Парк Победы на Поклонной горе
Известен своими масштабными мемориальными комплексами и просторными аллеями. Именинникам не составит труда найти отличные места для организации торжеств на открытом воздухе. Много интересных исторических локаций для прогулок, экскурсий и фотографий. Летом в парке работают фонтаны, особенно красивы они вечером, когда включают подсветку. Завершить день рождения будет особенно приятно праздничным ужином в одном из кафе парка.
|Адрес
|Пл. Победы, д. 3
|Режим работы
|Вт. — вс. с 10:00 до 22:00
| Особенности парка
|Экскурсии в музее, посвященные теме Великой Отечественной войны;
интерактивные экскурсии для детей
|Телефон
|+7 (499) 449-81-81
|Дополнительно
|Организация детских дней рождений и квестов
6. Музей-заповедник «Коломенское»
Сочетает в себе историческое наследие и природные красоты. Это одно из самых древних мест Москвы, оно идеально подходит для проведения различных мероприятий, включая дни рождения. Старинные церкви и терема создают уникальную атмосферу. «Коломенское» славится своими яблоневыми садами, липовыми аллеями и живописными лугами. Парк расположен на берегу реки, что создает дополнительные возможности для фотосессий, а также речных прогулок.
|Адрес
|Пр-т Андропова, д. 39
|Режим работы
|Ежедневно с 09:00 до 20:00
|Особенности парка
|Соколиный двор;
старинные дворцы и усадьбы
|Телефон
|+7 (499) 614-88-80
|Дополнительно
|Исторические выставки;
экскурсии на заказ;
катание на лошадях
Прикольные места для любителей приключений
Москва не устает поражать возможностями для любителей приключений. Великолепная идея — ярко отметить день рождения и получить заряд адреналина.
1. Claustrophobia
Один из крупнейших сетевых организаторов квестов в реальности, предлагает множество сценариев — от мистики до приключений, все с интересными сюжетами и высококачественными декорациями. На выбор есть широкий спектр игр разной сложности и тематики. Отметьте день рождения, погрузившись в мир сказок с интересными головоломками или путешествием во времени.
|Адрес
|Квесты проходят более чем в 20 точках по Москве. Для записи на интересующую вас тему необходимо позвонить по телефону +7 (499) 460-54-20 либо зарегистрироваться на официальном сайте https://claustrophobia.com/moscow
|Дополнительно
|Тематика: мистика, приключения, ужасы, научная фантастика. Возможность приобрести подарочный сертификат для участия
2. «Строгино Wake Park»
Вейкбординг — популярный водный вид спорта, который становится все более доступным в Москве благодаря множеству специализированных парков и клубов. Вейкбординг сочетает в себе элементы воднолыжного спорта и серфинга. Такая активность не только подарит массу положительных эмоций в день рождения, но и даст возможность лишний раз провести время на природе в приятной компании.
«Строгино Wake Park» предлагает высококачественное оборудование и профессиональных инструкторов. Множество трасс разной сложности, возможность проведения соревнований и закрытых мероприятий. По личному опыту могу сказать, что пробовать в свой день рождения что-то настолько новое и уникальное — отличная возможность не упускать время зря.
|Адрес
|Ул. Исаковского, д. 37, корп. 2, стр. 1
|Доп. опции
|Ресторан с террасой и видом на парк;
батут / сапборды / гидрофойл
3. «ПандаПарк»
Уникальный веревочный парк, расположенный в парке «Сокольники». Предлагает множество маршрутов и активностей для любителей приключений на высоте. Это место отлично подходит для празднования детских дней рождений, хотя и для взрослых некоторые веревочные трассы окажутся нешуточным испытанием. Существуют различные уровни сложности. Детский маршрут предназначен для самых маленьких посетителей, с препятствиями на небольшой высоте. Семейный маршрут подходит для семей с детьми, где родители могут сопровождать малышей. Экстремальный маршрут — для опытных и смелых посетителей, включает в себя высокие и сложные препятствия, требующие хорошей физической подготовки и координации.
|Адрес
|1-й Лучевой просек (Парк «Сокольники»)
|Доп. опции
|Зиплайны / тарзанки/ разнообразные препятствия на высоте;
организация мероприятий под ключ;
кафе и зоны отдыха на территории парка;
имениннику — одна услуга веревочного парка в подарок (акция действует только в день рождения при предъявлении документа)
4. LimeStone
Если вы хотите еще больше экстрима и приключений, отправляйтесь на скалодром. Там можно испытать свои силы, развить физические навыки и получить массу положительных эмоций с компанией в день рождения. Большой зал с трассами различной высоты и сложности, специально оборудованные зоны для боулдеринга и спортивного скалолазания. Более 100 маршрутов разной сложности, регулярно обновляемые для поддержания интереса у посетителей. В LimeStone умеют влюблять в скалолазание и дарить эйфорию от покорения новых высот.
|Адрес
|Ул. Доброслободская, д. 21
|Доп. опции
|Банкетный зал и организация питания, праздничный торт и сладкий стол;
шоу-программы, профессиональные аниматоры и ведущие;
услуги фото- и видеооператора
5. Аэроклуб Fly-Zone
Предлагает уникальные ощущения и возможность испытать адреналин в безопасной и контролируемой среде. Тандемные прыжки, пожалуй, самый популярный способ для новичков. Их совершают вместе с опытным инструктором, который отвечает за всю техническую часть. Не требуют специальной подготовки, перед прыжком проводится краткий инструктаж. Высота обычно составляет от 3000 до 4000 м.
|Адрес
|Аэродром Малино (трасса М-4 «Дон» или Новорязанское шоссе (М-5))
|Доп. опции
|Полет на воздушной шаре / Экстремальный полет на самолете с виражами / Полет на реактивном самолете; подарочные сертификаты
Другие оригинальные идеи, как отпраздновать день рождения
Отметить день рождения в столице можно очень разнообразно, главное — определиться с выбором в той массе интересных мест и развлечений, которые предлагает город. Например, можно устроить пикник на крыше: арендуйте площадку в центре города с видом на Москву, прихватите с собой вино, закуски, и идеальный вечер для небольшой компании обеспечен. Некоторые компании руферов предлагают такие услуги с организацией декора, музыки и еды за дополнительную плату.
Посетите ресторан, где подают ужин в полной темноте. Это необычный опыт, который сделает ваш день рождения незабываемым. В таком месте на первый план выходят чувства, а это позволяет усилить ощущения от еды и напитков. По своему опыту могу сказать, что никогда еще поход в ресторан не был таким захватывающим!
Для праздника, который запомнится надолго, есть беспроигрышный вариант — аренда теплохода. River Flotilla предлагает услуги проведения банкетов на теплоходе, который курсирует по маршрутам Москвы-реки. Для отдыха на свежем воздухе предусмотрена верхняя палуба с навесом. Меню ресторана поражает своим разнообразием, при желании есть возможность организовать фуршет более чем на 250 человек. Если же вы ограничены в бюджете, всегда есть возможность купить билет на стандартную речную прогулку длительностью около двух часов. Причалы расположены у метро «Деловой центр» и «Речной вокзал».
Организуйте мастер-класс по кулинарии, рисованию, керамике или изготовлению шоколада. Это не только весело, но и полезно. Вы не только получите удовольствие от процесса, но и создадите своими руками то, что оставит прекрасные воспоминания о дне рождения.
Кулинарные мастер-классы обычно начинаются с введения в тему, затем участники под руководством шефа готовят несколько блюд и в конце устраивают дегустацию.
На мастер-классе по рисованию под руководством опытного художника участники создают картины, которые потом могут забрать с собой. А если вы давно мечтали попробовать себя в модном танцевальном движении, хореограф обучит основным элементам и даст базу в направлении.
Можно устроить дискотеку в стиле 80-х или 90-х. Окунитесь в атмосферу прошлого века с музыкой, костюмами и декором. Множество клубов и баров в Москве предлагают такие мероприятия, но, возможно, вы захотите проявить больше креатива и устроить вечеринку у себя дома: собрать любимый плейлист из хитов, разлить коктейли по стаканчикам, позвать друзей и погрузиться в атмосферу веселья с головой.
Чек-лист для именинника: как организовать лучший день рождения
Чтобы сделать день рождения незабываемым, нужно спланировать все заранее. Вот подробный чек-лист для именинника, который поможет не забыть ничего важного:
1. Определившись с темой праздника, распределите бюджет на аренду места, еду, напитки и развлечения.
2. Составьте список гостей. Можно отправить пригласительные открытки.
3. Выберите и забронируйте место: ресторан, кафе, клуб, мастерскую для мастер-класса или арендованный зал. Убедитесь, что оно соответствует выбранной теме и количеству гостей.
4. Продумайте расписание вечера, которое будет включать в себя приветствие, основные мероприятия, ужин, развлекательную часть, торт, танцы
5. Закажите развлечения в виде выступления музыкантов, услуг фотографа, ведущего, артистов, квест-комнаты.
6. Не забудьте про торт именинника и десерты, убедитесь, что они соответствуют теме и количеству гостей.
7. Закупите алкогольные и безалкогольные напитки.
8. При желании подготовьте подарки для гостей в виде маленьких сувениров или благодарственныех писем.
9. Встречая гостей, приветствуйте их лично, это создаст дружественную атмосферу.
10. В день праздника позвольте себе расслабиться и наслаждаться мероприятием, доверив координацию мероприятия помощникам.