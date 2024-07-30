Где отметить день рождения в Москве в 2024 году: 16 лучших идей

Для праздника, который запомнится надолго, есть беспроигрышный вариант — аренда теплохода. River Flotilla предлагает услуги проведения банкетов на теплоходе, который курсирует по маршрутам Москвы-реки. Для отдыха на свежем воздухе предусмотрена верхняя палуба с навесом. Меню ресторана поражает своим разнообразием, при желании есть возможность организовать фуршет более чем на 250 человек. Если же вы ограничены в бюджете, всегда есть возможность купить билет на стандартную речную прогулку длительностью около двух часов. Причалы расположены у метро «Деловой центр» и «Речной вокзал».