Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где отметить день рождения в Москве в 2024 году: 16 лучших идей

Лучшие недорогие и необычные места для празднования дня рождения в Москве. Рассказываем, где отметить день рождения взрослого в 2024 году: популярные рестораны и кафе со скидкой в честь праздника, парки, квизы и другие развлечения.

Анна Грекова
Автор ВФокусе Mail
День рождения в Москве
Источник: Shutterstock

День рождения в Москве — это всегда событие, полное эмоций и впечатлений. В столице можно найти множество вариантов для организации мероприятия, будь то шикарный ресторан с панорамным видом, уютное домашнее кафе или активные развлечения для любителей экстрима. Составили для вас список лучших идей, где отметить день рождения в Москве в 2024 году и провести время незабываемо.

Популярные и недорогие рестораны для празднования дня рождения

В Москве есть рестораны, которые сочетают приятную атмосферу, высокое качество сервиса, вкус и приятные цены. Если вы планируете отпраздновать день рождения и хотите уложиться в разумную сумму, необходимо заранее составить список подходящих мест. Делимся своими рекомендациями отличных заведений в столице.

1. «МариVanna»

Ресторан «МариVanna».
Источник: ginza.ru

Это ресторан с уникальной атмосферой, стилизованный под советскую эпоху, в нем царит особое ощущение ностальгии и уюта. Интерьер включает множество деталей, напоминающих о прошлом: старинные телефоны, ретромебель, салфетки и киноаппарат. Все это погружает гостей во времена 70—80-х годов XX века.

В меню есть разнообразные блюда русской и европейской кухни, в которых сочетаются традиции и современные кулинарные техники.

Адрес 
Спиридоньевский пер., д. 10а
Режим работы
Пн. — вс. с 10:00 до 23:00
Скидки и акции в день рождения
В день рождения имениннику подарят десерт. Акция действует только в праздничную дату
Телефон
+7 (495) 650-65-00
Особенность
Dog friendly
Средний чек
1500—2000 руб. на человека

2. «Жан-Жак»

Ресторан «Жан-Жак».
Источник: jan-jaque.tilda.ws

Бистро с уютной прованской атмосферой и умеренными ценами. Здесь можно попробовать блюда французской кухни и насладиться приятной обстановкой. Идеально подходит для празднования дня рождения с небольшой компанией. Эксклюзивная винная карта заведения демонстрирует достижения русских и французских купажистов.

Адрес 
Никитский бул., д. 12
Режим работы
Пн., вт., ср. — с 12:00 до 24:00; 
чт., пт. — с 12:00 до 06:00; 
сб. — с 10:00 до 06:00; 
вс. — с 10:00 до 24:00
Скидки и акции в день рождения
В день рождения имениннику подарят десерт. Акция действует только в праздничную дату
Телефон
+7 (968) 665-51-10
Особенность
Открытая терраса
Средний чек
1700—2500 руб. на человека

3. «Сыроварня»

Ресторан «Сыроварня».
Источник: syrovarnya.com

Итальянский ресторан с уютным интерьером и изысканным меню, которое включает домашние сыры, пасты, мясные нарезки и другие деликатесы. Отличный выбор для тех, кто хочет отметить день рождения в спокойной обстановке. Заведение принадлежит сети ресторанов известного российского ресторатора Аркадия Новикова и находится в самом центре Москвы.

Адрес 
Ул. Большая Никитская, д. 60, стр. 2
Режим работы
Ежедневно с 09:00 до 23:59
Скидки и акции в день рождения
Скидка 15% в день рождения и 7 дней после
Телефон
 +7 (495) 150-85-28
Особенность
Терраса с видом на крыши
Средний чек
2000—3500 руб. на человека

4. «Китайская грамота»

Ресторан «Китайская грамота».
Источник: chinagramota.ru

Заведение, предлагающее блюда азиатской кухни с акцентом на китайскую, японскую и тайскую гастрономические традиции. Ресторан привлекает гостей современной и стильной атмосферой, а также разнообразным меню, включающим как традиционные блюда, так и оригинальные авторские позиции.

Интерьер выполнен в современном стиле с элементами азиатского декора. Здесь отлично работает сочетание минимализма и ярких акцентов, характерных для восточной культуры. Просторные залы, уютные столики и мягкое освещение создают комфортную и расслабляющую обстановку, идеальную для дня рождения в кругу семьи.

Адрес 
Ул. Сретенка, д. 1
Режим работы
Ежедневно с 12:00 до 24:00
Скидки и акции в день рождения
В день рождения имениннику подарят десерт. Акция действует только в праздничную дату
Телефон
+7 (495) 625-47-57 
+7 (967) 126-42-40
Особенность
Ресторатор года по версии GQ-2014
Средний чек
1500—2000 руб. на человека

5. SHE

Ресторан SHE.
Источник: she.wrf.su

Кухня ресторана представляет собой гибрид итальянской и японской традиций, это называется Mediterrasian. Каждая деталь призвана погрузить гостя в состояние благополучия — гармонии с окружающим миром в повседневной жизни. Интерьер выполнен в современном стиле с использованием качественных материалов и оригинальных дизайнерских решений. Мягкое освещение, удобная мебель и изысканные декоративные элементы создают уютную и гостеприимную атмосферу, идеально подходящую для торжественных празднеств.

Адрес 
Ул. Большая Никитская, д. 15, стр. 1
Режим работы
Вс. —- чт. с 8:00 до 24:00; 
пт. —- сб. с 8:00 до 02:00
Скидки и акции в день рождения
Скидка 15% в день рождения
Телефон
+7 (495) 136-00-00
Особенность
Экологичность в философии заведения
Средний чек
1700—3000 руб. на человека

Красивые парки, где можно отметить день рождения

В Москве много живописных зеленых зон, где можно отметить праздник с семьей и друзьями. Если вы планируете день рождения в узком кругу близких, вот несколько парков, которые идеально подойдут для этого.

1. Парк Горького

Парк Горького летом.
Источник: parkgorkogo.ru

Один из самых популярных в Москве. Здесь есть все необходимое для незабываемого праздника: аренда беседок, которые находятся подальше от шумных прогулочных зон, катание на лодках, велопрокат, скалодром и танцевальные площадки.

Многочисленные заведения на территории парка предлагают разнообразное меню.

Адрес 
Ул. Крымский Вал, д. 9 (м. «Октябрьская» / «Парк культуры»)
Режим работы
Вт. — вс. с 10:00 до 23:00
Особенности парка
Бронирование квестов и экскурсий
Телефон
+7 (495) 995-0020 
Дополнительно
Разработка сценария праздника для детского дня рождения

2. Парк «Сокольники»

Бассейн в парке «Сокольники».
Источник: parksokolniki.mos.ru

Отличное место для активного отдыха и семейных праздников. Огромная территория и специально оборудованные площадки позволят организовать пикник с шашлыками. Для комфортного размещения гостей можно арендовать шатры. На территории находится большое количество детских и спортивных площадок.

Адрес 
Ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1
Режим работы
Ежедневно с 8:00 до 23:00
Особенности парка
Парк аттракционов; 
летние кинотеатры; 
бассейн (работает в летнее время)
Телефон
+7 (499) 393-92-22
Дополнительно
Организация детских праздников в веревочном «ПандаПарке»

3. Парк-музей «Царицыно»

Веревочный парк в парке-музее «Царицыно».
Источник: tsaritsyno-museum.ru

Историческое место с великолепными пейзажами: зеленые ландшафты и дворцовые постройки станут отличным фоном для памятных фотографий в день рождения. Есть удобные зоны для отдыха на траве или в специально отведенных местах. Живописные аллеи и пруды создают атмосферу спокойствия и уюта.

Адрес 
Ул. Дольская, д. 1
Режим работы
Ежедневно с 6:00 до 24:00.
Особенности парка
Архитектурный ансамбль; 
оранжереи 
Телефон
+7 (495) 322-44-33
Дополнительно
Фотосессии в исторических костюмах

4. Парк «Воробьевы горы»

Парк «Воробьевы горы».
Источник: parkgorkogo.ru

Подарит захватывающие виды на город и множество возможностей для того, чтобы активно провести день рождения. Можно разместиться на одной из многих лужаек и насладиться панорамным видом на Москву. Особенно здорово в солнечную погоду воспользоваться одним из маршрутов для пеших прогулок и подняться к смотровой площадке напротив МГУ или прокатиться по канатной дороге над Москвой-рекой. Из окон футуристических кабин открываются уникальные виды на деловой центр «Москва-Сити», спортивный комплекс «Лужники» и панораму города.

Адрес 
Ул. Косыгина, д. 28
Режим работы
Круглосуточно
Особенности парка
Высотный аттракцион Zipline; 
горнолыжный комплекс (работает в зимнее время); 
музей истории спорта
Телефон
+7 (495) 995-00-20 (доб. 13130)
Дополнительно
Причал «Воробьевы горы» для прогулки на речном теплоходе

5. Парк Победы на Поклонной горе

Дети в парке Победы на Поклонной горе.
Источник: victorymuseum.ru

Известен своими масштабными мемориальными комплексами и просторными аллеями. Именинникам не составит труда найти отличные места для организации торжеств на открытом воздухе. Много интересных исторических локаций для прогулок, экскурсий и фотографий. Летом в парке работают фонтаны, особенно красивы они вечером, когда включают подсветку. Завершить день рождения будет особенно приятно праздничным ужином в одном из кафе парка.

Адрес
Пл. Победы, д. 3
Режим работы
Вт. — вс. с 10:00 до 22:00
 Особенности парка
Экскурсии в музее, посвященные теме Великой Отечественной войны; 
интерактивные экскурсии для детей
Телефон
+7 (499) 449-81-81
Дополнительно
Организация детских дней рождений и квестов

6. Музей-заповедник «Коломенское»

Женщина в парике и платье в стиле XVIII века в музее-заповеднике Коломенское.
Источник: mgomz.ru

Сочетает в себе историческое наследие и природные красоты. Это одно из самых древних мест Москвы, оно идеально подходит для проведения различных мероприятий, включая дни рождения. Старинные церкви и терема создают уникальную атмосферу. «Коломенское» славится своими яблоневыми садами, липовыми аллеями и живописными лугами. Парк расположен на берегу реки, что создает дополнительные возможности для фотосессий, а также речных прогулок.

Адрес 
Пр-т Андропова, д. 39
Режим работы
Ежедневно с 09:00 до 20:00
Особенности парка
Соколиный двор; 
старинные дворцы и усадьбы
Телефон
+7 (499) 614-88-80
Дополнительно
Исторические выставки; 
экскурсии на заказ; 
катание на лошадях 

Прикольные места для любителей приключений

Москва не устает поражать возможностями для любителей приключений. Великолепная идея — ярко отметить день рождения и получить заряд адреналина.

1. Claustrophobia

Квест Claustrophobia.
Источник: claustrophobia.com

Один из крупнейших сетевых организаторов квестов в реальности, предлагает множество сценариев — от мистики до приключений, все с интересными сюжетами и высококачественными декорациями. На выбор есть широкий спектр игр разной сложности и тематики. Отметьте день рождения, погрузившись в мир сказок с интересными головоломками или путешествием во времени.

Адрес Квесты проходят более чем в 20 точках по Москве. Для записи на интересующую вас тему необходимо позвонить по телефону +7 (499) 460-54-20 либо зарегистрироваться на официальном сайте https://claustrophobia.com/moscow
ДополнительноТематика: мистика, приключения, ужасы, научная фантастика. Возможность приобрести подарочный сертификат для участия

2. «Строгино Wake Park»

Девушка на вейкборде в «Строгино Wake Park».
Источник: stroginowakepark.ru

Вейкбординг — популярный водный вид спорта, который становится все более доступным в Москве благодаря множеству специализированных парков и клубов. Вейкбординг сочетает в себе элементы воднолыжного спорта и серфинга. Такая активность не только подарит массу положительных эмоций в день рождения, но и даст возможность лишний раз провести время на природе в приятной компании.

«Строгино Wake Park» предлагает высококачественное оборудование и профессиональных инструкторов. Множество трасс разной сложности, возможность проведения соревнований и закрытых мероприятий. По личному опыту могу сказать, что пробовать в свой день рождения что-то настолько новое и уникальное — отличная возможность не упускать время зря.

Адрес 
Ул. Исаковского, д. 37, корп. 2, стр. 1
Доп. опции
Ресторан с террасой и видом на парк; 
батут / сапборды / гидрофойл

3. «ПандаПарк»

День рождения с детьми в Панда-парке.
Источник: pandapark.org

Уникальный веревочный парк, расположенный в парке «Сокольники». Предлагает множество маршрутов и активностей для любителей приключений на высоте. Это место отлично подходит для празднования детских дней рождений, хотя и для взрослых некоторые веревочные трассы окажутся нешуточным испытанием. Существуют различные уровни сложности. Детский маршрут предназначен для самых маленьких посетителей, с препятствиями на небольшой высоте. Семейный маршрут подходит для семей с детьми, где родители могут сопровождать малышей. Экстремальный маршрут — для опытных и смелых посетителей, включает в себя высокие и сложные препятствия, требующие хорошей физической подготовки и координации.

Адрес
1-й Лучевой просек (Парк «Сокольники»)
Доп. опции
Зиплайны / тарзанки/ разнообразные препятствия на высоте; 
организация мероприятий под ключ; 
кафе и зоны отдыха на территории парка; 
имениннику — одна услуга веревочного парка в подарок (акция действует только в день рождения при предъявлении документа)

4. LimeStone

Скалодром LimeStone.
Источник: limestone.su

Если вы хотите еще больше экстрима и приключений, отправляйтесь на скалодром. Там можно испытать свои силы, развить физические навыки и получить массу положительных эмоций с компанией в день рождения. Большой зал с трассами различной высоты и сложности, специально оборудованные зоны для боулдеринга и спортивного скалолазания. Более 100 маршрутов разной сложности, регулярно обновляемые для поддержания интереса у посетителей. В LimeStone умеют влюблять в скалолазание и дарить эйфорию от покорения новых высот.

Адрес 
Ул. Доброслободская, д. 21
Доп. опции
Банкетный зал и организация питания, праздничный торт и сладкий стол; 
шоу-программы, профессиональные аниматоры и ведущие; 
услуги фото- и видеооператора

5. Аэроклуб Fly-Zone

Мужчина летает в аэротрубе в аэроклубе Fly-Zone.
Источник: fly-zone.ru

Предлагает уникальные ощущения и возможность испытать адреналин в безопасной и контролируемой среде. Тандемные прыжки, пожалуй, самый популярный способ для новичков. Их совершают вместе с опытным инструктором, который отвечает за всю техническую часть. Не требуют специальной подготовки, перед прыжком проводится краткий инструктаж. Высота обычно составляет от 3000 до 4000 м.

Адрес 
Аэродром Малино (трасса М-4 «Дон» или Новорязанское шоссе (М-5))
Доп. опции
Полет на воздушной шаре / Экстремальный полет на самолете с виражами / Полет на реактивном самолете; подарочные сертификаты

Другие оригинальные идеи, как отпраздновать день рождения

Отметить день рождения в столице можно очень разнообразно, главное — определиться с выбором в той массе интересных мест и развлечений, которые предлагает город. Например, можно устроить пикник на крыше: арендуйте площадку в центре города с видом на Москву, прихватите с собой вино, закуски, и идеальный вечер для небольшой компании обеспечен. Некоторые компании руферов предлагают такие услуги с организацией декора, музыки и еды за дополнительную плату.

Посетите ресторан, где подают ужин в полной темноте. Это необычный опыт, который сделает ваш день рождения незабываемым. В таком месте на первый план выходят чувства, а это позволяет усилить ощущения от еды и напитков. По своему опыту могу сказать, что никогда еще поход в ресторан не был таким захватывающим!

Для праздника, который запомнится надолго, есть беспроигрышный вариант — аренда теплохода. River Flotilla предлагает услуги проведения банкетов на теплоходе, который курсирует по маршрутам Москвы-реки. Для отдыха на свежем воздухе предусмотрена верхняя палуба с навесом. Меню ресторана поражает своим разнообразием, при желании есть возможность организовать фуршет более чем на 250 человек. Если же вы ограничены в бюджете, всегда есть возможность купить билет на стандартную речную прогулку длительностью около двух часов. Причалы расположены у метро «Деловой центр» и «Речной вокзал».

Организуйте мастер-класс по кулинарии, рисованию, керамике или изготовлению шоколада. Это не только весело, но и полезно. Вы не только получите удовольствие от процесса, но и создадите своими руками то, что оставит прекрасные воспоминания о дне рождения.

Кулинарные мастер-классы обычно начинаются с введения в тему, затем участники под руководством шефа готовят несколько блюд и в конце устраивают дегустацию.

На мастер-классе по рисованию под руководством опытного художника участники создают картины, которые потом могут забрать с собой. А если вы давно мечтали попробовать себя в модном танцевальном движении, хореограф обучит основным элементам и даст базу в направлении.

Можно устроить дискотеку в стиле 80-х или 90-х. Окунитесь в атмосферу прошлого века с музыкой, костюмами и декором. Множество клубов и баров в Москве предлагают такие мероприятия, но, возможно, вы захотите проявить больше креатива и устроить вечеринку у себя дома: собрать любимый плейлист из хитов, разлить коктейли по стаканчикам, позвать друзей и погрузиться в атмосферу веселья с головой.

Дискотека в стиле 90-х на день рождения.
Источник: Shutterstock

Чек-лист для именинника: как организовать лучший день рождения

Чтобы сделать день рождения незабываемым, нужно спланировать все заранее. Вот подробный чек-лист для именинника, который поможет не забыть ничего важного:

1. Определившись с темой праздника, распределите бюджет на аренду места, еду, напитки и развлечения.

2. Составьте список гостей. Можно отправить пригласительные открытки.

3. Выберите и забронируйте место: ресторан, кафе, клуб, мастерскую для мастер-класса или арендованный зал. Убедитесь, что оно соответствует выбранной теме и количеству гостей.

4. Продумайте расписание вечера, которое будет включать в себя приветствие, основные мероприятия, ужин, развлекательную часть, торт, танцы и т. д.

5. Закажите развлечения в виде выступления музыкантов, услуг фотографа, ведущего, артистов, квест-комнаты.

6. Не забудьте про торт именинника и десерты, убедитесь, что они соответствуют теме и количеству гостей.

7. Закупите алкогольные и безалкогольные напитки.

8. При желании подготовьте подарки для гостей в виде маленьких сувениров или благодарственныех писем.

9. Встречая гостей, приветствуйте их лично, это создаст дружественную атмосферу.

10. В день праздника позвольте себе расслабиться и наслаждаться мероприятием, доверив координацию мероприятия помощникам.