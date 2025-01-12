Где находится вулкан Везувий?

В 79 году н. э. извержение вулкана стерло с лица земли город Помпеи, серьезно повредило Геркуланум, Стабий и Оплонтис. Раскаленное облако из камней, пепла и дыма достигало в высоту 33 км. Плиний Младший, описавший это событие, утверждал, что городские постройки покрылись пеплом до 8 метров высотой. из 20 тысяч жителей Помпей во время извержения погибли 2 тысячи человек. Ужасный разгул стихии не раз становился темой картин художников (самая известная — «Последний день Помпеи» Брюллова) и кинематографистов (недавний блокбастер «Помпеи» с Китом Харингтоном).