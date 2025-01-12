Где находится вулкан Везувий?

Везувий — один из самых знаменитых вулканов в мире. Входит в Аппенинскую горную систему, его высота составляет 1281 м.
Подобно матрешке, вулкан состоит из трех конусов, «вложенных» один в другой. Останки древнего «корпуса» сохранились только на северном и восточном склонах — его называют Монте-Сомма. Внутри располагается сам Везувий, а в кратере вулкана иногда виден третий конус — внутренняя гора, которая пропадает после особо сильных извержений.
Что означает название Везувий?
На этот счет существуют три версии. Сторонники первой считают, что слово «Везувий» произошло от корня ves, который является праиндоевропейским и переводится как «гора». Вторая версия восходит к оскскому (древний итальянский язык) слову fest, что означает «дым».
Не менее интересна версия, что Везувий называется так потому, что на склонах горы проживало одно из древних лигурийских племен — визубианы.
Самые известные извержения вулкана
В 79 году н. э. извержение вулкана стерло с лица земли город Помпеи, серьезно повредило Геркуланум, Стабий и Оплонтис. Раскаленное облако из камней, пепла и дыма достигало в высоту 33 км. Плиний Младший, описавший это событие, утверждал, что городские постройки покрылись пеплом до 8 метров высотой. из 20 тысяч жителей Помпей во время извержения погибли 2 тысячи человек. Ужасный разгул стихии не раз становился темой картин художников (самая известная — «Последний день Помпеи» Брюллова) и кинематографистов (недавний блокбастер «Помпеи» с Китом Харингтоном).
После этого события Везувий извергался более 50 раз, в том числе 6 раз в XVIII веке, 8 раз в XIX веке и 3 раза в XX веке.
Последнее на сегодняшний день извержение произошло в разгар Второй мировой войны, с 12 по 21 марта 1944 года. Большого числа жертв удалось избежать, поскольку к этому времени ученые научились предсказывать активность Везувия. Погибли 27 человек, но лавовый поток почти полностью уничтожил поселения Масса и Сан-Себастьяно.
С тех пор особой активности не наблюдается, но Везувий не записывают в список спящих вулканов — ученые постоянно ждут от него подвоха. Специальная обсерватория на склоне вулкана мониторит ситуацию круглосуточно.
Где находится Везувий?
Вулкан Везувий расположен на берегу Неаполитанского залива Средиземного моря, примерно в 15 км к бго-востоку от итальянского города Неаполя. У подножия вулкана разместился приморский город Торре-Аннунциата.
Везувий имеет следующие координаты: 40 градусов 49 минут северной широты, 14 градусов 25 минут восточной долготы.