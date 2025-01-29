Где находится Среднерусская возвышенность?

Среднерусская возвышенность имеет древнюю геологическую историю. Она сформировалась в результате тектонических процессов и эрозионной деятельности ледников, которые оказали влияние на рельеф и ландшафт этих территорий. Изначально на Восточно-Европейской равнине существовало два крупных центра оледенения: один охватывал территории современной Скандинавии, другие же — Полярный Урал и Новую Землю. Ледники покрывали и среднерусскую возвышенность.