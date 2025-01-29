Среднерусская возвышенность формирует характерные особенности ландшафта и оказывает влияние на климат и образ жизни проживающих на ее территории людей. Но где именно она находится? Рассказал aif.ru.
Когда образовалась Среднерусская возвышенность?
Возвышенностью называют участок земли, значительно приподнятый относительно окружающих территорий и образующий протяженную гористую или холмистую местность на высоте от 200 до 400 м.
Среднерусская возвышенность имеет древнюю геологическую историю. Она сформировалась в результате тектонических процессов и эрозионной деятельности ледников, которые оказали влияние на рельеф и ландшафт этих территорий. Изначально на Восточно-Европейской равнине существовало два крупных центра оледенения: один охватывал территории современной Скандинавии, другие же — Полярный Урал и Новую Землю. Ледники покрывали и среднерусскую возвышенность.
Этот регион играл важную роль в истории России, будучи местом формирования древних поселений и городов. Через нее проходили торговые пути, а на просторах развивались сельское хозяйство и ремесла.
Сейчас на территории среднерусской возвышенности проживает более 7 миллионов человек, среди которых 35% составляет сельское население.
Где находится Среднерусская возвышенность?
Среднерусская возвышенность расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины, на территории Европейской части России. Она имеет протяженность длиной в 1000 км от широтного отрезка реки Оки и Окско-Донской равнины на севере до Приазовской низменности и Донецкого кряжа на юге.
Возвышенность простирается через несколько областей, включая Курскую, Орловскую, Белгородскую, Брянскую, Тульскую, Калужскую, Липецкую и другие. На территорию Украины заходят лишь дальние юго-западные отроги Среднерусской возвышенности, относящиеся к склону Воронежского массива.
Высота возвышенности — 253 метра, а ее самая высокая точка располагается в селе Раево Тепло-Огаревского района Тульской области и составляет 293 метра.
Возвышенность является водоразделом между Каспийским, Черным и Азовским морями.