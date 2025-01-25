Где находится Монголия?

История Монголии уходит корнями в глубокую древность, но наиболее ярко страна заявила о себе уже в XIII веке, когда под предводительством великого Монгольского хана — Чингисхана — была создана одна из величайших империй в истории человечества. Тогда монгольские завоеватели покорили огромные территории, простирающиеся от Восточной Европы до Тихого океана. Эта эпоха оставила неизгладимый след в мировой истории, а Монголия до сих пор ассоциируется с мощью и воинственностью кочевников.