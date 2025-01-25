Суровые горы, бескрайние степи и кочевая культура Монголии привлекают путешественников, жаждущих прикоснуться к аутентичной истории и природе. Но где именно находится это уникальное место на карте мира?
Когда появилась и чем известна Монголия?
История Монголии уходит корнями в глубокую древность, но наиболее ярко страна заявила о себе уже в XIII веке, когда под предводительством великого Монгольского хана — Чингисхана — была создана одна из величайших империй в истории человечества. Тогда монгольские завоеватели покорили огромные территории, простирающиеся от Восточной Европы до Тихого океана. Эта эпоха оставила неизгладимый след в мировой истории, а Монголия до сих пор ассоциируется с мощью и воинственностью кочевников.
Население Монголии составляет 3,4 миллиона человек. Это одна из самых малонаселенных стран мира, что во многом обусловлено ее обширной территорией и кочевым образом жизни коренных народов. При этом площадь страны — 1,564 миллиона квадратных километров. Монголия занимает 18 место по площади среди остальных стран мира.
Национальной валютой Монголии является тугрик.
Что означает название Монголия?
Официальным языком государства является монгольский язык, который включает в себя несколько диалектов. В качестве литературного стандарта в стране принято считать халхаский диалект. В Монголии используется кириллический алфавит, хотя существует и традиционная письменность.
Слово «Монгол», от которого и возникло название страны, имеет несколько версий происхождения. Наиболее распространенная связывает его с племенем под названием «монгол», которое в XII веке объединило разрозненные кочевые племена. Другие теории указывают на монгольское слово «Мон», что в переводе означает «храбрый, отважный».
Где находится Монголия?
Страна расположена в самом центре Азии, не имея выхода к морю. Она граничит с двумя государствами: Россией на севере и Китаем на юго-востоке и западе. При этом протяженность границы с Россией составляет 3485 км, с Китаем — 4630 км.
Столица Монголии — город Улан-Батор — расположен в центральной части страны. Координаты центра составляют примерно 46° северной широты и 105° восточной долготы.
В последние годы Монголия становится все более популярным туристическим направлением. Путешественников привлекают бескрайние степи, возможность увидеть настоящую кочевую жизнь, древние буддийские монастыри, горы Алтая и пустыня Гоби.