Где находится Маврикий и что это за остров

Маврикий — островное государство в Юго-Восточной Африке, в юго-западной части Индийского океана. Если смотреть на карту Африки, по справа вы увидите большой и всем известный остров Мадагаскар. А еще правее — куда более скромный Маврикий.
Республика Маврикий расположена на островах Маврикий, Родригес, Агалега, Каргадос-Карахос (или Сент-Брандон) и ряде более мелких. Общая площадь страны составляет 2040 кв. км, население — 1,27 миллиона человек. Столица — Порт-Луи.
Что известно о государстве Маврикий?
Остров вулканического происхождения в Индийском океане открыли португальские моряки в 1507 году, и несколько лет использовали, как перевалочный пункт по пути в Индию. Почти век эта местность была необитаема, но в 1598 году на острове высадились голландские колонисты. Назвали его Маурициус в честь принца Мауриса ван Нассау. Голландцы завезли на остров сахарный тростник, который и сейчас является основой экономики государства, и рабов из Африки, чтобы этот тростник собирать. Заодно колонисты истребили птицу додо — сейчас она является символом Маврикия.
В XVIII веке остров заняли французы, переименовали его в Иль-де-Франс и стали строить морской порт, как базу для нападения на англичан в Индии. Порт, названный в честь тогдашнего короля Людовика XV — Порт-Луи, стал столицей острова.
В 1810 году остров захватили англичане, еще через 25 лет отменили рабство и сюда потянулись тысячи эмигрантов из Индии, чтобы собирать тростник, но уже за зарплату. Сейчас две трети населения острова (68%) — их потомки, индо-маврикийцы. Вторая крупная этническая группа — креолы, почти 27%, далее в списке китайцы — 3% и французы — 2%.
В 1968 году Маврикий получил независимость, как конституционная монархия под властью британской короны. В 1992 году провозгласили республику. Здесь два государственных языка — английский и французский.
На чем держится экономика Маврикия?
Основной источник дохода — туризм. В Маврикий приезжают миллионы туристов со всего мира. Например, в 2023 году остров посетили более 15 тысяч туристов из России. В 2024 году их число существенно возрастет: только за первый квартал на Маврикии уже побывали 14,5 тысяч россиян.
На втором месте — производство сахара. Около 90 процентов всех сельскохозяйственных земель занимает сахарный тростник. В год производится свыше 400 тысяч тонн сахара.
Также в Республике Маврикий развит банковский сектор. Система кредитно-финансовых институтов государства состоит из Банка Маврикия, традиционных коммерческих, офшорных и исламских банков. В стране насчитывается 19 местных и 12 оффшорных банков. Около 75 процентов финансового рынка сосредоточено в двух банках: Mauritius Commercial Bank и State Bank of Mauritius, которые входят в десятку крупнейших африканских финансовых учреждений.
С 1990-х годов многие индийские компании, а также США, Японии и многих европейских стран, использовали банки Маврикия для уклонения от налогов и отмывания не вполне законных денег. В Индии этот метод называли «маврикийский путь». В 2016 году, после принятия двумя странами соответствующих соглашений, поток сомнительных денег сократился. Однако и сейчас крошечный Маврикий инвестирует в экономику Индии около 10 миллиардов долларов в год.
Какие налоги платят на Маврикии?
У Маврикия льготная и умеренная система налогообложения. Корпоративный и подоходный налог составляет 15 процентов. Нет налогов на дивиденды, наследство, прирост капитала. Нет ограничений на вывод капитала и прибыли, отсутствует валютный контроль.
В государстве принято Соглашение об отсутствии двойного налогообложения с 36 странами (с РФ Конвенция не подписана). Компании, зарегистрированные в припортовой особой экономической зоне, получают полное освобождение от налога на прибыль.
Налог на недвижимость уплачивается один раз при ее приобретении и составляет пять процентов от ее стоимости.
Кто может получить гражданство Маврикия?
Гражданство Маврикия позволяет посещать без визы 146 стран и территорий, в том числе Шенгенскую зону, Великобританию, Новую Зеландию, ЮАР, Китай и Россию. В стране признается двойное гражданство.
Гражданство Республики Маврикий можно получить следующими способами:
- Рождение на территории страны.
- При рождении в любом месте, если у одного из родителей есть гражданство страны.
- Брак c гражданином страны.
- Регистрация граждан Британского Содружества.
- По усыновлению (или удочерению) гражданами Маврикия.
- По включению территории в состав Маврикия.
- Натурализация иностранцев. Иностранцы могут получить гражданство Маврикия при условии владения английским языком и проживании на Маврикии 6 лет, которые предшествуют подаче заявления.
- Работа на правительство страны.
- Репатриация.
- За исключительные услуги на основе прямых инвестиций на сумму 500 тысяч долларов.
Есть ли экстрадиция с Маврикия?
Маврикий входит в число стран, с которыми США имеют договор об экстрадиции. Государство не входит в список стран без экстрадиции и в список стран, не выдающих преступников РФ.