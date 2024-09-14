Где находится Маврикий и что это за остров

Остров вулканического происхождения в Индийском океане открыли португальские моряки в 1507 году, и несколько лет использовали, как перевалочный пункт по пути в Индию. Почти век эта местность была необитаема, но в 1598 году на острове высадились голландские колонисты. Назвали его Маурициус в честь принца Мауриса ван Нассау. Голландцы завезли на остров сахарный тростник, который и сейчас является основой экономики государства, и рабов из Африки, чтобы этот тростник собирать. Заодно колонисты истребили птицу додо — сейчас она является символом Маврикия.