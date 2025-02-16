Где находится Макао?

Макао за свою историю успел побывать и маленьким рыбацким поселком, и крупным торговым портом, а сейчас это — курорт и одно из самых популярных мест Азии. Его называют «восточным Лас-Вегасом», хотя по числу казино и отелей Макао давно перещеголял игорную столицу США — их здесь в разы больше. В XXI веке уже Лас-Вегас впору называть «западным Макао». Где находится район и что делает его особенным — в материале aif.ru.
Когда появился и чем известен Макао?
История Макао уходит своими корнями во тьму веков. Когда португальские мореплаватели впервые доплыли сюда в начале XVI века и спросили рыбаков — давно ли здесь стоит их деревня, те только плечами пожали — они не поняли ни слова.
В 1553 году сюда приехали купцы из Португалии и организовали факторию — перевалочную базу для торговли с Китаем, Филиппинами и Японией. Китайский император выразил недовольство этим самоуправством, поскольку земли Макао принадлежали ему. Но четыре года спустя конфликт был улажен — португальцы начали платить ежегодные взносы за аренду этой земли, поскольку выгоднее было расстаться с частью доходов, нежели потерять все.
Купцы благоустроили территорию, построили порт, и долгие годы жили припеваючи. Потом на них стали нападать голландцы — пришлось строить крепость. Португальцы осушили пролив, отделявший остров Макао от материка и тот стал полуостровом. И все это время территория считалась китайской, а арендаторы исправно платили взносы.
В середине XIX века Макао объявило себя колонией Португалии и больше ста лет не подчинялось Китаю. Но в 1979 году Лиссабон и Пекин установили дипломатические отношения, и Макао стала считаться «китайской территорией во временном португальском управлении».
В 1999 году португальцы передали Макао Китаю, но по договоренности сторон, здесь сохранились многие законы и порядки, которые были установлены в португальском Макао. Поэтому сейчас этот город считается «самым некитайским из всех китайских городов».
Что означает название Макао?
Древнейший храм Макао, построенный более 6 веков назад, посвящен богине А-Ма. Она считалась покровительницей моряков и рыбаков, а также всех, кто путешествует на кораблях по морям и рекам. По преданиям, она взошла на вершину холма в южной части полуострова, а там обрела сияющий венец и вознеслась на небо.
По легенде, в XVI веке португальцы высадились на побережье, как раз возле храма, и спросили: «Как называется это место?» местные жители ответили: «А—Ма-Гао». Португальцы услышали это по-своему и назвали полуостров Макао.
Где находится Макао?
На побережье Южно-Китайского моря, в дельте реки Чжуцзян — по-китайски это значит Жемчужная. Город расположен на полуострове Макао и островах Тайпа и Колоан. Общая площадь составляет 28,6 км². Через пролив граничит с мегаполисом Чжухай, а в 60 км к востоку находится Гонконг. Система подводных тоннелей и мостов соединяет эти три крупных города.
Географические координаты Макао — 22° 12«северной широты, 113° 32» восточной долготы.