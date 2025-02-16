Где находится Макао?

Макао за свою историю успел побывать и маленьким рыбацким поселком, и крупным торговым портом, а сейчас это — курорт и одно из самых популярных мест Азии. Его называют «восточным Лас-Вегасом», хотя по числу казино и отелей Макао давно перещеголял игорную столицу США — их здесь в разы больше. В XXI веке уже Лас-Вегас впору называть «западным Макао». Где находится район и что делает его особенным — в материале aif.ru.