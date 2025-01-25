Где находится Кудыкина гора

«Пойти на Кудыкину гору» — фраза, известная многим с детства. Ее употребляют, если хотят ответить на неуместные вопросы оппонента, а также имея в виду бессмысленность пути, — в значении «никуда» или «в неизвестном направлении». Но существует ли Кудыкина гора на самом деле и где она находится — в материале aif.ru.
Что означает название Кудыкина гора?
Происхождение названия таинственной местности до сих пор до конца не выяснено, однако несколько версий этимологии слова «кудыкина» ученые все же приводят.
Наиболее очевидная связывает название горы со словом «куда».
Кроме того, в древние времена у слова «куда» была еще одна распространенная форма — «куды». От этого наречия позже образовались и однокоренные слова, среди которых глагол «кудыкать» — надоедать, навязываться — и существительное «кудыка», — так говорили о надоедливом, настырном человеке, который мешал важному делу. Отсюда произошли поговорки «не кудыкай — пути не будет» или «не кудыкай — счастья не будет».
Существует ли Кудыкина гора на самом деле?
Принято считать, что Кудыкина гора — это фольклорный образ, который в русской культуре является своеобразным аналогом «тридевятого царства», — места, до которого очень трудно, а порой и невозможно добраться.
Версий о происхождении этого места и сказаний о нем несколько. По одной из них, в древние времена Кудыкину гору придумали рыболовы и охотники, которые из-за суеверий не желали раскрывать место своего промысла, чтобы не сглазить и не потерять долгожданную добычу или улов. Так появилась фраза «на кудыкину гору» и менее известные варианты — «на кудыкино поле» и «на кудыкин остров».
Но и географическая версия происхождения и реального существования Кудыкиной горы присутствует. Так, в середине XVII века в официальных исторических сводках значились упоминания о селе Кудыкино Московской области, расположенном на реке Лютихе. На вопрос «Куда вы держите путь?» местные рабочие, отправляясь на торговые ярмарки и промысловые работы села Кудыкино, отвечали: «На Кудыкину гору».