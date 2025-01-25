Где находится Кудыкина гора

Версий о происхождении этого места и сказаний о нем несколько. По одной из них, в древние времена Кудыкину гору придумали рыболовы и охотники, которые из-за суеверий не желали раскрывать место своего промысла, чтобы не сглазить и не потерять долгожданную добычу или улов. Так появилась фраза «на кудыкину гору» и менее известные варианты — «на кудыкино поле» и «на кудыкин остров».