Где находится Эльбрус?

Возраст Эльбруса — около 3 миллионов лет. Именно такой возраст горных пород установили ученые, когда исследовали спящего гиганта. Гора сложена из застывшей лавы, пепла и вулканического туфа, есть все основания утверждать, что изначально была образована западная вершина, а спустя много лет, во время другого извержения вулкана — восточная. Доподлинно установлено, что Эльбрус извергался не менее четырех раз. Самое мощное извержение могло произойти около 225 тысяч лет назад, а самое «свежее» — в 50 году н. э. И с тех пор — ни-ни.