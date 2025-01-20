Где находится Эльбрус?

Гора Эльбрус по праву занимает первое место по высоте не только в России, но и в Европе. Обе его вершины вздымаются выше всех остальных европейских гор: западная — на 5642 метра над уровнем моря, восточная чуть пониже, но тоже имеет впечатляющий результат — 5621 метров. Диаметр основания — около 15 км.
Эльбрус — спящий вулкан, в последний раз он извергался много веков назад. Где находится гора и что делает ее особенной — в справке aif.ru.
Сколько лет горе Эльбрус?
Возраст Эльбруса — около 3 миллионов лет. Именно такой возраст горных пород установили ученые, когда исследовали спящего гиганта. Гора сложена из застывшей лавы, пепла и вулканического туфа, есть все основания утверждать, что изначально была образована западная вершина, а спустя много лет, во время другого извержения вулкана — восточная. Доподлинно установлено, что Эльбрус извергался не менее четырех раз. Самое мощное извержение могло произойти около 225 тысяч лет назад, а самое «свежее» — в 50 году н. э. И с тех пор — ни-ни.
Обе вершины горы покрыты льдом. Поэт Михаил Лермонтов, описывая величие вулкана-патриарха так начал стихотворение: «Сияет утро снежными горами, Эльбрус громадный царствует над всем». Другие поэты часто употребляли эпитет «седой», потому что издалека видно, что у Эльбруса — «белая голова». Из этих ледников во время весеннего таяния вода стремится в горные реки, в том числе питает одну из самых известных и полноводных рек Северного Кавказа — Кубань.
Когда было первое восхождение на Эльбрус?
История сохранила задокументированный факт: в 1829 году экспедиция русского генерала Георгия Эмануэля покорила одну из вершин Эльбруса — восточную. Первым на нее поднялся проводник-карачаевец Хилар Хаширов.
А в 1890 году военный топограф Андрей Пастухов не только совершил восхождение, причем — самостоятельно, без проводников, — но и составил первую точную карту Эльбруса. В настоящее время скалы на высоте 4800 метров названы в честь Пастухова.
По поводу того, кто первым покорил обе вершины, до сих пор спорят. По это достижение приписывается легендарному балкарскому охотнику — местные жители утверждают, что Ахия Соттаев совершил 9 восхождений на Эльбрус, последнее из которых — в 1909 году, в возрасте 121 года.
Альпинизм в СССР развивался семимильными шагами, а потому покорителей Эльбруса становилось все больше. По данным Общества пролетарского туризма, до 1914 года было совершено всего 59 восхождений, из них 47 — иностранцами. А за один только 1935 год советские альпинисты поднялись на Эльбрус 2016 раз.
В настоящее время, и это достижение уже не выглядит впечатляющим. Сейчас на вершины Эльбруса каждый год взбирается около 10 000 альпинистов — любителей и профессионалов. Такие цифры приводит Федерация альпинизма России. Но и случаи гибели, к сожалению участились — в год на склонах горы погибает от 5 до 20 альпинистов, самым гибельным считается 2016 год, тогда на Эльбрусе погибли 30 человек.
Что означает название Эльбрус?
Эльбрус с древности был известен многим народам далеко за пределами Кавказа, поэтому точная этимология происхождения его названия теряется во мгле веков. Одной из версий считается ираноязычное происхождение, от Elburz — «высокая гора». Из названий коренных жителей Кавказа наиболее часто употребляется Эльборус Уах’Гамако — святая или чудесная гора, так называли ее черкесы. Также распространены карачаево-балкарское Минги-Тау (дословно означает «вечная гора») и кабардинское Ошхамахо (переводится как «гора счастья»).
Где находится Эльбрус?
Самая высокая гора России расположена чуть в стороне от основной гряды Кавказских гор, в так называемом Боковом хребте, на границе Кабардино‑Балкарии и Карачаево‑Черкесии. Точные географические координаты Эльбруса — 43°20«45» северной широты и 42°26′55″ восточной долготы.
Ближайшие к Эльбрусу крупные города — Нальчик и Кисловодск.