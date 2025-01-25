Бразилия славится своими бескрайними пляжами, бурными карнавалами и неповторимой экзотической природой. Где находится эта страна и в чем ее уникальность — читайте в справке aif.ru.
Когда появилась и чем известна Бразилия?
История Бразилии началась задолго до прибытия в страну европейцев в XVI веке. На территории современной Бразилии проживали многочисленные коренные народы — племена тупи и тапуйя — создавшие свои уникальные культуры и цивилизации.
В 1500 году португальская экспедиция под руководством Педру Алвариша Кабрала высадилась на берегах Бразилии, объявив ее владением Португалии. С тех пор начался период колонизации страны, который продлился более трех веков. Бразилия стала важным источником ресурсов для Португалии: в Европу поставляли древесину, сахар и золото, добываемые в стране.
Сегодня Бразилия является одной из крупнейших экономик мира и одной из стран БРИКС. Страна входит в пятерку самых больших по территории в мире — ее площадь составляет 8 510 000 кв. км. По состоянию на 2024 год население Бразилии — 221 миллион человек, средняя плотность же — 24 человека на 1 кв. км.
Национальной валютой государства является бразильский реал.
Что означает название Бразилия?
Основным языком солнечной страны еще в XVI веке стал бразильский вариант португальского, — он же является единственным официальным языком страны, на котором говорят 98% жителей.
Этимология слова «Бразилия» происходит от названия pau-brasil, что в переводе с португальского означает «бразильское дерево», а слово brasа — «жар, раскаленный уголь». По одной из версий, это дерево в изобилии росло вдоль побережья страны: его древесина ценилась за свой ярко-красный цвет, из которого изготавливали красители для тканей. Именно оно стало одним из главных ресурсов, который привлекал португальских колонизаторов.
Где находится Бразилия?
Страна расположена в Южной Америке, занимая большую часть восточного побережья континента. Бразилия граничит со всеми странами Южной Америки, за исключением Чили и Эквадора. Координаты центра страны составляют примерно 15° южной широты и 48° западной долготы. Побережье Бразилии имеет длинную береговую линию, простирающуюся на более чем 7400 километров вдоль Атлантического океана.