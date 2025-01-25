Где находится Бразилия?

Этимология слова «Бразилия» происходит от названия pau-brasil, что в переводе с португальского означает «бразильское дерево», а слово brasа — «жар, раскаленный уголь». По одной из версий, это дерево в изобилии росло вдоль побережья страны: его древесина ценилась за свой ярко-красный цвет, из которого изготавливали красители для тканей. Именно оно стало одним из главных ресурсов, который привлекал португальских колонизаторов.