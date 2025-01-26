Байконур — не просто город, а целый космодром, имеющий важное значение в истории освоения космоса. Город является свидетелем множества выдающихся исторических событий и запусков ракет. Где именно находится легендарный космодром — рассказал aif.ru.
Чем известен Байконур?
Байконур (от казахского Байқоңыр — «богатая долина») — один из крупнейших и старейших космодромов мира. Он сыграл ключевую роль в развитии мировой космонавтики и остается важным объектом для запуска ракет-носителей и космических кораблей. Сейчас Байконур состоит из 15 стартовых комплексов девяти типов для запуска ракет, а также четырех пусковых установок для испытания баллистических ракет и другого ракетного оборудования.
История Байконура берет начало в 1950-х годах, когда Советский Союз стал активно развивать ракетную программу, — для строительства космодрома было выбрано место вдали от крупных населенных пунктов.
Именно с Байконура был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли, первого человека в космос, а также многочисленные запуски пилотируемых и автоматических космических аппаратов.
Где находится Байконур?
Космодром Байконур расположен в центральной части Казахстана, в Кызылординской области вблизи поселка Тюратам. Он находится недалеко от реки Сырдарья, к юго-западу от города Кызылорда.
Изначально космодром имел кодовое название «Научно-исследовательский испытательный полигон № 5» или НИИП-5, однако потом его стали называть «Тюра-Там» по названию ближайшей железнодорожной станции.
«Байконур» — нынешнее название населенного пункта в Карагандинской области, где в 1958 году была оборудована стартовая установка для запуска легких ракет. Именно после этого события космодром и получил свое легендарное название.
В соответствии с соглашением между Россией и Казахстаном, космодром арендуется Россией до 2050 года.