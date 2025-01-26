Где находится Байконур?

Байконур (от казахского Байқоңыр — «богатая долина») — один из крупнейших и старейших космодромов мира. Он сыграл ключевую роль в развитии мировой космонавтики и остается важным объектом для запуска ракет-носителей и космических кораблей. Сейчас Байконур состоит из 15 стартовых комплексов девяти типов для запуска ракет, а также четырех пусковых установок для испытания баллистических ракет и другого ракетного оборудования.