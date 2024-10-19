Где находился город Карфаген

После трех Пунических войн с Римской империей, в 146 году до н. э., Карфаген был полностью разрушен. Римляне разрушили город до основания, а жителей тех мест истребили или продали в рабство. Землю же посыпали солью, чтобы здесь больше никогда и ничего не росло.