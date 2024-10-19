Где находился город Карфаген

Карфаген был одним из самых могущественных торговых центров древнего мира, а его история полна войн, побед, поражений и, наконец, полного разрушения. Где же он находился раньше?
Где располагался Карфаген?
Карфаген, от финикийского, что дословно означает «Новый город», существовал в
Сейчас на этой территории находится Тунис — современный курортный город на берегу Средиземного моря, столица одноименного государства. Карфаген же занимал полуостров близ нынешнего Тунисского залива и был одним из самых богатых городов античных времен.
Что сейчас находится на месте Карфагена?
Сейчас на территории древнего города находится популярный туристический комплекс, а именно исторический город с новым названием Картаж. По сути, это пригород столичного мегаполиса. Город-музей и памятник древнего Карфагена, здесь расположены президентская резиденция и Университет Картажа.
В этих местах до сих пор проводятся археологические раскопки и ежедневные экскурсии для туристов.
Что случилось с Карфагеном?
После трех Пунических войн с Римской империей, в 146 году до н. э., Карфаген был полностью разрушен. Римляне разрушили город до основания, а жителей тех мест истребили или продали в рабство. Землю же посыпали солью, чтобы здесь больше никогда и ничего не росло.
После разрушения древнего города его территория стала частью Римской империи.