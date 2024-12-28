Где можно безопасно и без очередей покататься на тюбингах

С точки зрения безопасности хуже ватрушек может быть только приспособление под названием Sled Legs, или «ноги-сани», рассказал «РГ» врач ортопед-травматолог частного медицинского центра в Химках Иван Слюсарев. Это изобретение китайских умельцев представляет собой пластиковые накладки на ноги, которые крепятся ремнями на всю нижнюю часть ноги от голеностопа до колена. Получаются своеобразные полозья, которые не мешают ходить или сгибать ноги в коленях и при этом прекрасно скользят на снегу или льду. Достаточно опуститься на колени и оттолкнуться руками — и «ноги-сани» весело понесут тебя с горы. «Приобрести Sled Legs можно только на зарубежных маркетплейсах, но несмотря на это, мы регулярно наблюдаем пациентов, пользующихся этим девайсом», — говорит Слюсарев. По словам врача, самые частые травмы у любителей «ног-саней» — это травмы коленей, включая довольно серьезные переломы коленных чашечек. Для того чтобы безопасно использовать Sled Legs, нужна идеально ровная трасса без малейших выступов, на которых можно подпрыгнуть и опуститься на согнутые в коленях ноги. Ни на одной из естественных трасс таких условий нет.