Где можно безопасно и без очередей покататься на тюбингах

Поэтому кататься, если уж очень сильно хочется ватрушек, нужно строго в специально оборудованных местах. Тем более что их в Подмосковье достаточно и каждый год появляются новые.
Можно, например, поехать в крупные раскрученные тюбинг-парки типа «Елагино» в Наро-Фоминске или на горнолыжные курорты типа «Волен» и «Яхрома» в Дмитровском округе. Плюсом будут специальные и довольно интересные тюбинг-трассы, некоторые из которых оборудованы подъемниками, чтобы отдыхающим не приходилось подниматься «медленно в гору». В «Яхроме», кстати, находится одна из самых длинных тюбинговых трасс в Подмосковье — ее протяженность составляет 550 метров. Минус таких мест — толпы народа везде — в разгар сезона очень трудно выбрать время, особенно в выходные, когда на подъем и спуск не приходилось бы стоять в очередях. Ну и цены в раскрученных местах на порядок выше, особенно на сопутствующие товары — кофе, хот-доги, воду. В «Яхроме», например, час аренды ватрушки стоит 700 рублей в будни и 1000 рублей в выходные, в «Елагино», до которого, правда, нужно еще ехать 76 км от МКАД — 400 и 600 рублей в час соответственно. Со своими ватрушками на склоны не пустят — тюбинги, как и весь остальной травмоопасный инвентарь, должны регулярно проходить техосмотры.
Тем, кому не нравятся очереди и бутылка воды за 200 рублей, лучше отправиться на менее раскрученные площадки. Таких этой зимой в Подмосковье как минимум пять.
1. GOРark, г. о. Химки.
Преимущества: во-первых, близко — всего 10 км от МКАД, во-вторых, имеется безопорная канатная дорога для подъема на тюбинговую трассу. Сама трасса длиной 150 м, но интересная, с перепадами высот. На территории парка также расположен хороший спортивный комплекс с бассейном. Так что те члены семьи, которым не нравятся ватрушки, могут в это время поплавать. Час катания на прокатной ватрушке обойдется в 500 рублей в будни и 1000 рублей в выходные, причем подъем по канатке включен в прокат. В 7 км от парка находится аэропорт Шереметьево, так что можно еще полюбоваться самолетами, взлетающими над головой.
2. Оздоровительный центр «Горизонт», г. о. Клин.
Преимущества: Всесезонная тюбинговая трасса, которая благодаря специальному покрытию будет работать и летом. Тюбинги здесь подбираются строго по росту и весу пассажиров, цены вполне демократичные — от 200 рублей за час катания. Перед тем как отдыхающие выйдут на трассу, для них проводят обязательный инструктаж. Посещения организованы строго по записи, что исключает столпотворения.
3. Парк «Раздолье», г. о. Одинцово.
Преимущества: Тюбинговые горки разделены по возрастам, начиная от трех лет. Это очень удобно — малыши катаются на одной трассе, ребята постарше — по другой, взрослые — по третьей. Встретиться на маршруте друг с другом ни у кого шансов нет. На горку для самых маленьких пускают со своими ватрушками, подросткам и взрослым из соображений безопасности тюбинги нужно брать в аренду. Входной билет в тюбинг-парк стоит 350 рублей, в эту же цену обойдется и час проката ватрушки.
4. Экстрим-парк «Фристайл», г. о. Орехово-Зуево.
Преимущества: Парк не новый, но внутреннее наполнение регулярно меняется. Этой зимой открылась тюбинговая трасса с перепадом высот в 35 м — не каждый горнолыжный курорт сможет похвастаться таким предложением. Подобный перепад позволяет развивать почти профессиональные скорости. Сюда, конечно, нужно ехать без детей и тем, кто имеет хотя бы среднюю спортивную подготовку. И не только за ватрушками — в парке имеются трассы также для лыжников и сноубордистов. Ски-пасс стоит 150 рублей, часовое катание вместе с прокатом обойдется уже в 900.
5. Пансионат «Восход», г. о. Сергиев Посад.
Преимущества: Сразу четыре трассы протяженностью 250 м каждая. На одну из них с перепадом высот в 25 м допускаются только взрослые. Есть подъемники с зацепами, которые сами захватывают тюбинги на нижней станции и доставляют их наверх. Час катания стоит 700 рублей в будни и 1000 в выходные, костюмы можно арендовать.
Кстати.
С точки зрения безопасности хуже ватрушек может быть только приспособление под названием Sled Legs, или «ноги-сани», рассказал «РГ» врач ортопед-травматолог частного медицинского центра в Химках Иван Слюсарев. Это изобретение китайских умельцев представляет собой пластиковые накладки на ноги, которые крепятся ремнями на всю нижнюю часть ноги от голеностопа до колена. Получаются своеобразные полозья, которые не мешают ходить или сгибать ноги в коленях и при этом прекрасно скользят на снегу или льду. Достаточно опуститься на колени и оттолкнуться руками — и «ноги-сани» весело понесут тебя с горы. «Приобрести Sled Legs можно только на зарубежных маркетплейсах, но несмотря на это, мы регулярно наблюдаем пациентов, пользующихся этим девайсом», — говорит Слюсарев. По словам врача, самые частые травмы у любителей «ног-саней» — это травмы коленей, включая довольно серьезные переломы коленных чашечек. Для того чтобы безопасно использовать Sled Legs, нужна идеально ровная трасса без малейших выступов, на которых можно подпрыгнуть и опуститься на согнутые в коленях ноги. Ни на одной из естественных трасс таких условий нет.