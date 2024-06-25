Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где лучше сидеть в самолете, у окна или у прохода

Места в самолете отличаются удобством и безопасностью.

Источник: Аргументы и факты

Одним авиапассажирам нравится сидеть в самолете у иллюминатора, вторым — у прохода, и редко кто летит на месте посередине по своему желанию. Кресла у окна и с краю имеют свои недостатки и преимущества, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В чем плюсы и минусы мест у окна и в проходе?

На месте у иллюминатора комфортнее спать — можно облокотиться на стену. Также с такого кресла удобнее смотреть в окно и наблюдать за тем, что происходит снаружи. Кроме того, место у иллюминатора обеспечивает меньший контакт с окружающими пассажирами: есть только один сосед и никто не будет просить встать со своего места, чтобы пропустить в туалет.

Однако для тех, кто любит много ходить по салону во время полета место у иллюминатора может показаться неудобным: придется каждый раз тревожить сидящих радом пассажиров, чтобы встать со своего места и вернуться на него. Поэтому зачастую люди, сидящие у окна, меньше встают и двигаются в самолете, что может быть смертельно опасно при перелете длительностью более четырех часов, так как неподвижное положение может привести к образованию тромбов.

Сидящим в проходе приходится вставать и пропускать соседей. Но такие места обеспечивают в полете большую свободу передвижения.

В АТОР советуют выбирать такие кресла людям, которым важно вытянуть ноги.

На местах в проходе в целом больше пространства для положения тела: если пассажиров у окна стесняет стена и сосед, сидящих посередине — два соседа, то при полете возле прохода рядом находится только один человек.

Кроме того, сидящие у прохода могут легко встать со своего места, чтобы взять нужную вещь с багажной полки. Также эти пассажиры при выходе покидают места раньше, чем соседи, летящие посередине и у окна. Если при стандартном полете эти несколько сэкономленных секунд не имеют большого значения, то в случае аварии могут сыграть важную роль.