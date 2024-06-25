Где лучше сидеть в самолете, у окна или у прохода

Однако для тех, кто любит много ходить по салону во время полета место у иллюминатора может показаться неудобным: придется каждый раз тревожить сидящих радом пассажиров, чтобы встать со своего места и вернуться на него. Поэтому зачастую люди, сидящие у окна, меньше встают и двигаются в самолете, что может быть смертельно опасно при перелете длительностью более четырех часов, так как неподвижное положение может привести к образованию тромбов.