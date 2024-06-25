Где лучше сидеть в самолете, у окна или у прохода

Одним авиапассажирам нравится сидеть в самолете у иллюминатора, вторым — у прохода, и редко кто летит на месте посередине по своему желанию. Кресла у окна и с краю имеют свои недостатки и преимущества, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В чем плюсы и минусы мест у окна и в проходе?
На месте у иллюминатора комфортнее спать — можно облокотиться на стену. Также с такого кресла удобнее смотреть в окно и наблюдать за тем, что происходит снаружи. Кроме того, место у иллюминатора обеспечивает меньший контакт с окружающими пассажирами: есть только один сосед и никто не будет просить встать со своего места, чтобы пропустить в туалет.
Однако для тех, кто любит много ходить по салону во время полета место у иллюминатора может показаться неудобным: придется каждый раз тревожить сидящих радом пассажиров, чтобы встать со своего места и вернуться на него. Поэтому зачастую люди, сидящие у окна, меньше встают и двигаются в самолете, что может быть смертельно опасно при перелете длительностью более четырех часов, так как неподвижное положение может привести к образованию тромбов.
В АТОР советуют выбирать такие кресла людям, которым важно вытянуть ноги.
На местах в проходе в целом больше пространства для положения тела: если пассажиров у окна стесняет стена и сосед, сидящих посередине — два соседа, то при полете возле прохода рядом находится только один человек.
Кроме того, сидящие у прохода могут легко встать со своего места, чтобы взять нужную вещь с багажной полки. Также эти пассажиры при выходе покидают места раньше, чем соседи, летящие посередине и у окна. Если при стандартном полете эти несколько сэкономленных секунд не имеют большого значения, то в случае аварии могут сыграть важную роль.