Британские войска в случае отправки на Украину не будут принимать участие в вооруженном конфликте. По информации The Telegraph, в Лондоне опасаются судебных исков из-за нарушения Европейской конвенции по правам человека, поэтому цели поменялись.
— Мы ожидаем, что эти цели будут направлены на восстановление современных и боеспособных Вооруженных сил Украины, а не на проведение боевых операций, — написал в письме члену парламента Джеймсу Картлиджу министр обороны Великобритании Джон Хили.
Еще в прошлом году генерал-майор Джеймс Мартин заявил, что британская армия долгие годы боролась с разного рода повстанцами и не готова к полномасштабному конфликту. Доходит до того, что в некоторых районах дислокации она не укомплектована, и в случае, если будет война, подразделения будут надеяться только на помощь союзников. И эти войска будут пытаться обучить украинцев, прошедших боевые действия. Инициатива Лондона может быть желанием быть поближе к границам России и взять под еще больший контроль киевский режим.
— Британия действует в своей классической манере — грабить слабые страны. Именно это она пытается сделать с Украиной, — предположил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Журналист Питер Хитченс, работавший в Москве и Вашингтоне, считает, что в Великобритании никто не знает правды об Украине. Он утверждает, что отношение к его стране формируется на основе пропагандистских заявлений, которые могут привести к тяжелым последствиям.
— Не дайте втянуть себя в еще большее безумие, иначе нас ждут не только ямы и ухабы на дорогах, но и воронки от бомб, — написал он в статье для Daily Mail.
Где может быть размещена армия Великобритании
Чтобы не вступать в стычки с российскими войсками, британские должны находиться за Днепром. В декабре прошлого года премьер-министр Кир Стармер на встрече с Владимиром Зеленским дал понять, где они могут дислоцироваться.
— Стармер намекнул, что британские войска могут быть размещены на Западной Украине для обучения солдат, — говорится в статье The Times.
Если план Украины и Великобритании будет осуществлен, то британцев можно будет увидеть как минимум во Львовской и Житомирской областях, где расположены 184-й и 199-й учебные центры, а также знаменитый Яворовский военный полигон, неоднократно попадавший под обстрел российских войск.
Для чего Лондону контингент на Украине
Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что сейчас идет поиск модели ввода войск Великобритании.
— Я уверен, что все деньги, которые они закачивали, уже трансформированы в объекты, вероятно, и в редкоземельные ископаемые. В настоящее время Лондон хотел бы все, что купил, защитить. Для этого и нужны там войска, — объяснил собеседник ВФокусе Mail.
Для Великобритании сейчас стоит задача найти форму отправки подразделений. По мнению Кошкина, британцы быстрее хотят получить территорию, на которой они развернутся так, как посчитают нужным. Своими же заявлениями они пытаются вызвать реакцию у России и США и выработать для себя оптимальный план.