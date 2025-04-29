Еще в прошлом году генерал-майор Джеймс Мартин заявил, что британская армия долгие годы боролась с разного рода повстанцами и не готова к полномасштабному конфликту. Доходит до того, что в некоторых районах дислокации она не укомплектована, и в случае, если будет война, подразделения будут надеяться только на помощь союзников. И эти войска будут пытаться обучить украинцев, прошедших боевые действия. Инициатива Лондона может быть желанием быть поближе к границам России и взять под еще больший контроль киевский режим.