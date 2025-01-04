Где играл известный по фильму «Анора» Юра Борисов

32-летнего актера уже номинировали на четыре западные премии, в том числе, на «Золотой глобус» (российский актер попал в список впервые в истории!), который будет вручаться в январе. В премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса Юра стал победителем. И вот теперь — номинация BAFTA.
И все — за роль второго плана в странной, мягко говоря, ленте Шона Бейкера «Анора», которую в равной степени и хвалят, и хают. Сам фильм получил на Каннском кинофестивале Золотую пальмовую ветвь.
Как Юра Борисов добрался до престижных наград?
Актер родился в Реутове. Окончил «Щепкинское» училище. Совсем немного играл в Малом театре и «Сатириконе». А в 2010-м впервые попал на экран. Роль, правда, была совсем скромная — многие и не вспомнят Борисова в картине «Елена». Но начало было положено.
Сегодня в фильмографии актера без малого семь десятков работ, некоторые из них удостоены российских и зарубежных наград. Отмечена, например, его роль Калашникова в одноименном фильме.
«Выстрелили» картины «Т-34», «Союз спасения», «Вторжение», где Борисову достались второстепенные персонажи.
Однако главные роли теперь для него — само собой разумеющийся факт. Он снимается и в полном метре, и в сериалах.
Фильм Юхо Куосманена «Купе номер шесть», вышедший в 2021-м, на Каннском кинофестивале получил "Гран-при. У Борисова там главная мужская роль.
Также в списке работ «Мир! Дружба! Жвачка!» (Алик-афганец), «Серебряные коньки» (Алекс), «Петровы в гриппе» (Саша), «Капитан Волконогов бежал» (заглавная роль).
Предыдущий год был особенно «ударным»: кроме «Аноры» вышли «Сто лет тому вперед» (Глот), «Мастер и Маргарита» (озвучка Кота Бегемота).
Далее — фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (роль Александра Сергеевича), выход которого намечен на 14 февраля, и лента «Кончится лето» (Кеша), премьера которой ожидается 27 февраля.