Где играл известный по фильму «Анора» Юра Борисов

32-летнего актера уже номинировали на четыре западные премии, в том числе, на «Золотой глобус» (российский актер попал в список впервые в истории!), который будет вручаться в январе. В премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса Юра стал победителем. И вот теперь — номинация BAFTA.