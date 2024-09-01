Где и во сколько смотреть на суперлуние 17 октября 2024 года

17 октября россияне смогут наблюдать Суперлуну 2024 года — самое крупное суперлуние в этом году. В этот день Луна во время полной фазы окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты. Об этом сообщает Московский планетарий.
17 октября лунный диск будет на 7,9% больше и на 15,7% ярче, чем в обычное полнолуние, пишет портал starwalk.space. Также это полнолуние будет Охотничьей Луной.
Когда наблюдать Суперлуну 17 октября?
17 октября в 03:47 мск Луна окажется в 357 172 километрах от Земли в перигее своей орбиты. Это будет самое близкое расстояние спутника от нашей планеты в 2024 году. Фаза полнолуния настанет в 14:28 мск.
Почему это полнолуние называется Охотничьей Луной?
Охотничьей Луной называют полнолуние, которое наступает следом за Урожайной Луной — полнолунием, ближайшим по дате к осеннему равноденствию (в Северном полушарии наступает 22 или 23 сентября). Таким образом, Урожайная Луна бывает в сентябре или октябре, а Охотничья Луна — в октябре или ноябре. В 2024 году урожайным будет полнолуние 18 сентября.
Название Урожайная Луна связано с тем, что на такое полнолуние приходится окончание собора урожая. А следующее полнолуние назвали Охотничьей Луной из-за того, что к этому времени поля уже были убраны, и охотники могли легко видеть зверей, пришедших туда в поисках пищи перед зимовкой. Кроме того, в это время Луна восходит сразу после заката и садится на рассвете, по ночам достаточно светло, что позволяет охотникам выслеживать животных допоздна.
Когда еще будет суперлуние в 2024 году?
Второе по масштабам суперлуние в 2024 году произойдет 18 сентября, во время Урожайной Луны. Однако в этот день расстояние от Луны до Земли будет больше, чем в октябре: 357283 км.
Кроме того, 18 сентября произойдет частное лунное затмение. Лунный диск будет покрыт тенью Земли на 3,5%. Это затмение будет видно из Европы, большей части Азии, Африки, Северной Америки, Южной Америки, Арктики и Антарктиды. Наблюдать это астрономическое явление можно будет с 05:13 и до 06:16 по московскому времени, наибольшая теневая фаза будет видна в 05:44 мск.