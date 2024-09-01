Где и во сколько смотреть на суперлуние 17 октября 2024 года

Название Урожайная Луна связано с тем, что на такое полнолуние приходится окончание собора урожая. А следующее полнолуние назвали Охотничьей Луной из-за того, что к этому времени поля уже были убраны, и охотники могли легко видеть зверей, пришедших туда в поисках пищи перед зимовкой. Кроме того, в это время Луна восходит сразу после заката и садится на рассвете, по ночам достаточно светло, что позволяет охотникам выслеживать животных допоздна.