Где и как получить справку о составе семьи

С 2018 года справки о составе семьи стали необязательными — организации должны запрашивать сведения о регистрации самостоятельно. Справка о составе семьи — документ не существующий, она «утратила свою силу» и «получить ее невозможно», пояснили в МВД. В ведомстве отметили, что если организация требует справку, то способ оформления и нужный образец следует уточнить в этой организации.
В последние годы россияне привыкли многие услуги и справки оформлять через «Госуслуги», но сейчас на портале государственных услуг получить такой документ невозможно.
РБК Life выяснил, что же это за справка и как все-таки, ее можно оформить.
Что такое справка о составе семьи
Справка о составе — это сейчас по сути несуществующий документ, который могут продолжать требовать некоторые ведомства. Как говорят в МВД, если справку требует муниципальный или государственный орган, ресурсоснабжающая или иная организация, то сотрудники этого органа или этой организации сами обязаны сделать запрос в подразделение по вопросам миграции или ЗАГС (смотря что им надо). Таким образом, соцзащита, нотариусы, банки должны самостоятельно запрашивать эту информацию, а не отправлять жителей в неизвестность за уже несуществующими справками.
С 2018 года упразднены:
- справка о составе семьи;
- выписка из домовой книги (форма № 11);
- копия поквартирной карточки (форма № 10);
- карточка регистрации (форма № 9).
О чем написано в справке о составе семьи
Обычно, это бланк с нужной информацией, заверенный печатью и подписью лица, ее выдавшего. Документ содержит сведения о тех, кто проживает в конкретном жилом помещении, а именно:
- фамилию, имя и отчество;
- год рождения;
- длительность проживания в квартире.
Справка о составе семьи может включать наименование государственного органа, который ее выдал и информацию о том, для чего предназначен данный документ. Определенного регламента по форме, сроку действия и месту выдачи справки нет. Однако есть документы, которые могут заменить ее:
- адресно-справочная информация о гражданине — содержит сведения, по какому адресу зарегистрирован человек;
- справка с места жительства — также содержит информацию о месте проживания и регистрации человека;
- единый жилищный документ — предоставляет данные обо всех зарегистрированных на жилплощади, а также информацию о самой жилплощади;
- выписка из архива — может предоставить данные о жильцах и их родстве до 2018 года.
Где могут выдать справку о составе семьи
На сайте государственных услуг говорится, что хоть справки и отменены, но их могут выдать в некоторых органах:
В МФЦ. Справки выдают не во всех отделениях — лучше уточнить по телефону, можно ли получить нужный документ.
В управляющей компании. Если такая возможность доступна для конкретного дома.
В муниципальных администрациях и других уполномоченных ведомствах.
На региональных порталах госуслуг.
Например, жители Москвы могут заказать справку на mos.ru, она называется документ жилищного учета и варьируется по содержанию:
- единый жилищный документ;
- выписка из домовой книги;
- справка о регистрации по адресу/об отсутствии зарегистрированных граждан;
- справка о регистрации с умершим на дату смерти по адресу/об одиноком умершем;
- справка о замене паспорта;
- копия финансового лицевого счета;
- справка о наличии/отсутствии задолженности/переплаты;
- справка о совместной регистрации по адресу;
- оборотная ведомость по финансовому лицевому счету о начислениях и оплатах за жилищно-коммунальные и иные услуги.
Справка о составе семьи или некий ее аналог выдается бесплатно на основании заявления. В некоторых МФЦ (например, в Крыму) предупреждают, что данная услуга предоставляется только гражданам, проживающим в частном секторе, а жителям многоквартирных домов рекомендуют за этим документом идти в управляющую компанию.
Как пояснила глава экспертного совета Ассоциации «Р1» (всероссийское объединение профессиональных управляющих недвижимостью и экспертов в сфере жилищно-коммунального хозяйства) Елена Шерешовец — по действующему законодательству управляющие компании не обязаны выдавать подобные справки и вполне могут отказать. Обращаться лучше в органы, предоставляющие государственные и региональные слуги, например, МФЦ.
Какие документы нужны для получения справки о составе семьи
На сайте mos.ru говорится, что жителям столицы потребуются для получения подобной справки:
- документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя, — при обращении в центр госуслуг «Мои документы» представителя заявителя;
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- запрос (заявление) на предоставление государственной услуги.
Все остальные документы необязательны, их государственные органы должны при необходимости получать самостоятельно с использованием системы межведомственного взаимодействия. Но для надежности и собственного спокойствия — гражданин может предоставить их по собственной инициативе.
В регионах список нужных для получения такой справки документов может отличаться. Жителей частных домов могут попросить предоставить (помимо оригинала паспорта) еще и домовую книгу с данными о регистрации граждан (в оригинале) или договор социального найма, найма, поднайма жилого помещения (в оригинале).
Если справку получает доверенное лицо — то потребуется соответствующая доверенность.
Для чего может потребоваться справка о составе семьи
Перечень ситуаций, в которых у гражданина могут запросить такую справку, достаточно обширен:
- получение компенсации на оплату детского садика;
- оформление договора залога жилого помещения с целью получения кредита; запись в очередь на получение социального жилья;
- заключение договора купли-продажи недвижимого имущества;
- получение налогового вычета;
- получение социальной помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг; оформление субсидий для малоимущих и многодетных семей.
С учетом того, что говорится в начале нашего материала (с 2018 года справки о составе семьи упразднены), гражданину стоит самостоятельно определить: настаивать ли на соблюдении закона и не заниматься поиском несуществующего документа, или все же попробовать получить некий его действующий аналог.