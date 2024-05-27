Где и как получить справку о составе семьи

Справка о составе — это сейчас по сути несуществующий документ, который могут продолжать требовать некоторые ведомства. Как говорят в МВД, если справку требует муниципальный или государственный орган, ресурсоснабжающая или иная организация, то сотрудники этого органа или этой организации сами обязаны сделать запрос в подразделение по вопросам миграции или ЗАГС (смотря что им надо). Таким образом, соцзащита, нотариусы, банки должны самостоятельно запрашивать эту информацию, а не отправлять жителей в неизвестность за уже несуществующими справками.