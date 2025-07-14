Где Европа возьмет нефть: почему Азербайджан и Казахстан не восполнят объемы России

Готовность к замещению
Казахстан, как и Россия, продает нефть Urals, только с 2022 года она получила название KEBCO. Так Астана пыталась избежать санкций из-за возможной путаницы.
«Европейцы в последнее время выстраивают свои отношения с рядом других контрагентов с целью заместить российские поставки. Ничего удивительного в этом нет», — объяснил ВФокусе экономист Евгений Надоршин. По его мнению, Казахстан «вполне готов к подобному развитию событий и выстраивает свою логистику, в том числе для будущих поставок».
Азербайджан также демонстрирует готовность замещать российские поставки: за 2024 год республика поставила в ЕС 12,1 млрд кубометров газа (рост на 20%) и 18,4 млн тонн нефти. Баку планирует увеличить экспорт газа до 20 млрд кубометров к 2027 году.
Казахстан занимает особое положение среди альтернативных поставщиков. Астана уже заняла третье место среди экспортеров нефти в ЕС после Норвегии и России, контролируя около 13% европейского нефтяного импорта. Республика активно развивает альтернативные маршруты поставок через Азербайджан.
Временное решение
Экономист Надоршин считает, что замещение российских поставок Казахстаном и Азербайджаном — временная мера. «На смену этому придет ветровая, гидро, атомная и другая альтернативная энергетика», — пояснил он. По мнению эксперта, Европа движется к цели нулевых выбросов к 2050 году «с помощью плодов технического прогресса»: солнечной и ветровой энергетики, тепловой генерации и других альтернативных источников.
Но как минимум до 2050 года нефть понадобиться, а значит придется искать поставщиков, но, вероятно, ни Казахстан, ни Азербайджан не смогут обеспечить Старый свет.
«Нефтедобыча в этих двух странах гораздо меньше чем в России в общем. Причем в Азербайджане нефть постепенно заканчивается. Ее начали добывать в этом регионе одной из первых в XIX веке и ее не так уж много там осталось», — объяснил аналитик Александр Роджерс.
По его словам, по совокупной добыче нефти в Казахстане и Азербайджане показатели далеки до российских объемов.
Взгляд ОПЕК
Организация заявляет о «маловероятности возврата российских энергопоставок в Европу к докризисным объёмам» и укреплении позиций прикаспийских стран как «надежных долгосрочных поставщиков» в докладе World Oil Outlook 2050.
Для России это означает не только потерю традиционных рынков сбыта, но и превращение бывших союзников в прямых конкурентов на тех сегментах, где российские компании исторически доминировали, но все может измениться из-за того, что Казахстан и Азербайджан не смогут покрыть потребность Европы.
Дарья Баева, Даниил Черных