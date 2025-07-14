Где Европа возьмет нефть: почему Азербайджан и Казахстан не восполнят объемы России

«Нефтедобыча в этих двух странах гораздо меньше чем в России в общем. Причем в Азербайджане нефть постепенно заканчивается. Ее начали добывать в этом регионе одной из первых в XIX веке и ее не так уж много там осталось», — объяснил аналитик Александр Роджерс.