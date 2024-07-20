Где больше сахара — в варенье или сгущенке

«Так вот, добавленного сахара в рационе взрослого человека должно быть не более 30−50 грамм (50, если нет проблем с весом и углеводным обменом, и 30, если есть желание снизить или сохранить вес). Исходя из этого, рекомендую в день употреблять не более 30−40 грамм варенья и сгущенного молока. При этом, если вы используете другие источники сахара, ну, например, сладости или добавляете сахар в чай, тогда количество варенья и сгущенки должно быть еще меньше», — советует диетолог Круглова.