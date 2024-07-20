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Где больше сахара — в варенье или сгущенке

Диетолог Круглова рассказала о противопоказаниях и нормах потребления сгущенного молока и варенья.

Источник: Freepik

Сгущенка и варенье относятся к одним из самых любимых десертов россиян. Первый обладает сладким молочным вкусом, а второй — насыщенным фруктовым.

Что слаще — варенье или сгущенное молоко?

По словам врача-диетолога, члена Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов России Натальи Кругловой, и варенье, и сгущенное молоко — это продукты с высоким содержанием сахара, причем по сладости они примерно одинаковы.

«На 100 грамм сгущенного молока приходится около 50−55 грамм сахара, а в 100 граммах варенья находится около 50−60 грамм сахара. Как мы видим, разница незначительная», — отметила эксперт в интервью сайту Aif.ru.

С точки зрения калорийности продуктов, отличия также небольшие, добавила Круглова. У варенья в среднем — 250−300 Ккал, у сгущенки — более 300 Ккал. А вот по содержанию питательных веществ, белков и углеводов разница есть.

«Варенье практически не содержит белки и жиры, но при этом содержит углеводы, порядка 70 грамм в 100 граммах продукта. А вот сгущенка содержит белка, порядка 7 грамм, жиров — около 8−9 грамм, углеводов несколько меньше — порядка 50 грамм в 100 граммах продукта. Варенье при этом может частично содержать еще витамины и микроэлементы. Их, конечно, гораздо меньше, чем в свежих фруктах и ягодах, тем не менее небольшое количество витамина С, бета-каротин (провитамин А) и пищевые волокна в составе варенья есть», — уточнила специалист.

Сколько в день можно съесть сгущенки и варенья?

Как отметила диетолог, несложно переесть сгущенки и варенья благодаря их вкусовой привлекательности. Однако стоит помнить, что это все-таки десерт, а не основное блюдо.

«Важно сказать, что и варенье, и сгущенное молоко не относятся к продуктам для ежедневного употребления. Они не относятся к базовому продуктовому набору и не призваны наполнять наш рацион микроэлементами, витаминами, минералами, пищевыми волокнами, полезными белками, жирами и углеводами. Скорее — это еда, которая добавляет различных вкусовых акцентов к привычным блюдам. Например, мы можем добавить варенье или сгущенку в творог или кашу», — отметила диетолог.

Если говорить о допустимом количестве потребления этих продуктов, то врач предлагает отталкиваться от суточной нормы добавленного сахара — то есть общего количества сахара, который человек добавляет в свой рацион в течение дня (в еду, напитки или ест продукты, содержащие сахар).

«Так вот, добавленного сахара в рационе взрослого человека должно быть не более 30−50 грамм (50, если нет проблем с весом и углеводным обменом, и 30, если есть желание снизить или сохранить вес). Исходя из этого, рекомендую в день употреблять не более 30−40 грамм варенья и сгущенного молока. При этом, если вы используете другие источники сахара, ну, например, сладости или добавляете сахар в чай, тогда количество варенья и сгущенки должно быть еще меньше», — советует диетолог Круглова.

Кому варенье и сгущенка противопоказаны?

Эксперт подчеркнула, что с употреблением варенья и сгущенки стоит быть осторожнее людям с нарушением углеродного обмена (сахарный диабет I и II типа), избыточным весом и ожирением, так как в этих продуктах много калорий и углеводов, а в случае со сгущенкой, еще и жиров.