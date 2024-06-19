Где больше калорий — в вишне или в черешне?

Оказывается, от вишни и черешни тоже можно потолстеть. Врачи не рекомендуют есть сезонные ягоды вечером и перед сном.
Сколько калорий в черешне?
Черешня рекордсмен по содержанию витамина С, в 100 грамм ягод содержится почти 20% суточной потребности человека. Витамин С участвует в окислительно-восстановительных реакциях, в работе иммунной системы, помогает усвоению железа. Черешня богата кремнием (43,3%), молибденом (14,3%) хромом (14%). Кремний стимулирует синтез коллагена, молибден участвует в метаболизме серосодержащих аминокислот, пуринов и пиримидинов.
Особенно полезна черешня людям, страдающим артериальной гипертензией, анемией, запорами. В 100 граммах черешни содержится 52 ккал. Соответственно, в стандартном стакане 250 мл — 165 гр черешни (85,8 кКал). Калорийность может варьироваться в зависимости от сорта черешни — бордовая более сладкая, чем желтая.
Сколько калорий в вишне?
Вишня богата витамином C (16,7%), кремнием (136,7%), хромом (14%). Хром участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, усиливает действие инсулина. Вишня содержит кумарин, который снижает риск возникновения тромбов, укрепляет капилляры. Вещества в ягоде повышают гемоглобин, снижают уровень «плохого» холестерина, обладают противовоспалительным эффектом.
Употребление вишни помогает улучшить сон, защищает сердце. Ягода полезна беременным женщинам и людям, страдающим анемией. В 100 граммах вишни содержится 52 ккал. В стакане 250 мл — 165 гр вишни (85,8 кКал).
Почему от ягод можно потолстеть?
Не следует есть ягоды вместо основного приема пищи и на ночь, так как в них много углеводов, глюкозы и фруктозы, особенно в черешне. «Важно, чтобы ягоды отдавали нам максимальную пользу, но без излишнего скачка глюкозы в крови и прибавки веса», — рассказывает в своем ТГ-канале врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Зухра Павлова.
Эксперт советует придерживаться трех правил:
1. Есть ягоды утром и днем, до 16 часов, в качестве десерта после основного приема пищи. Вечером от ягод и фруктов лучше вообще отказаться, чтобы к ночи не повысить уровень инсулина.
2. Соблюдать умеренность и принципы правильного питания. Норма в день — не больше 20 черешен, 5−6 крупных ягод клубники
3. Добавлять белок при употреблении ягод в качестве перекуса между основными приемами пищи (йогурт, творог или кусочек сыра).