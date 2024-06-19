Где больше калорий — в вишне или в черешне?

Не следует есть ягоды вместо основного приема пищи и на ночь, так как в них много углеводов, глюкозы и фруктозы, особенно в черешне. «Важно, чтобы ягоды отдавали нам максимальную пользу, но без излишнего скачка глюкозы в крови и прибавки веса», — рассказывает в своем ТГ-канале врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Зухра Павлова.