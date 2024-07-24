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Где больше калорий — в майонезе или в сметане

Для любителей салатов существует вечный спор: лучше заправить сметаной или майонезом?

Источник: unsplash

При приготовлении разных блюд, особенно салатов, перед нами часто встает вопрос: чем лучше заправить сметаной или майонезом? Разбираемся в этом вопросе вместе.

Что лучше — сметана или майонез?

Сметана — кисломолочный продукт, который содержит пробиотики, помогающие пищеварению. К тому же, сметана — отличный источник белков и витаминов.

«Диетологи не любят сметану за содержание жира и именно насыщенного жира. Насыщенные жиры надо в нашем питании ограничивать», — пояснила диетолог Наталья Денисова в интервью радио Sputnik.

В свою очередь, майонез приготовлен на основе растительного масла, куда добавляют яичный желток, горчицу, уксус, соль и так далее.

«Недостаток майонеза — это высочайшая калорийность. Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий, но вместе с этим мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке», — отметила Денисова.

Где больше калорий — в сметане или майонезе?

В 100 г сметаны жирностью 15% содержится порядка 160 Ккал. В сметане с жирностью 20% — порядка 210 Ккал.

В 100 г майонезе жирностью 67% содержится около 630 Ккал. В майонезе на перепелиных яйцах — 600 Ккал.

Без вреда для здоровья и сметану и майонез можно использовать до двух раз в неделю в качестве соусов.

Можно сегодня заправить сметаной, а в следующий раз — майонезом. Плюс для заправки идеально подходит просто йогурт, без добавок (калорийность его составляет 83 ККал на 100 г). Такая заправка сделает блюдо диетическим.

Источник: https://radiosputnik.ru