Где больше калорий — в майонезе или в сметане

При приготовлении разных блюд, особенно салатов, перед нами часто встает вопрос: чем лучше заправить сметаной или майонезом? Разбираемся в этом вопросе вместе.
Что лучше — сметана или майонез?
Сметана — кисломолочный продукт, который содержит пробиотики, помогающие пищеварению. К тому же, сметана — отличный источник белков и витаминов.
«Диетологи не любят сметану за содержание жира и именно насыщенного жира. Насыщенные жиры надо в нашем питании ограничивать», — пояснила диетолог Наталья Денисова в интервью радио Sputnik.
В свою очередь, майонез приготовлен на основе растительного масла, куда добавляют яичный желток, горчицу, уксус, соль и так далее.
«Недостаток майонеза — это высочайшая калорийность. Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий, но вместе с этим мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке», — отметила Денисова.
Где больше калорий — в сметане или майонезе?
В 100 г сметаны жирностью 15% содержится порядка 160 Ккал. В сметане с жирностью 20% — порядка 210 Ккал.
В 100 г майонезе жирностью 67% содержится около 630 Ккал. В майонезе на перепелиных яйцах — 600 Ккал.
Без вреда для здоровья и сметану и майонез можно использовать до двух раз в неделю в качестве соусов.
Можно сегодня заправить сметаной, а в следующий раз — майонезом. Плюс для заправки идеально подходит просто йогурт, без добавок (калорийность его составляет 83 ККал на 100 г). Такая заправка сделает блюдо диетическим.
Источник: https://radiosputnik.ru