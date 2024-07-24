Где больше калорий — в майонезе или в сметане

«Недостаток майонеза — это высочайшая калорийность. Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий, но вместе с этим мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке», — отметила Денисова.