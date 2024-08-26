Оливки и маслины — вкусный продукт, который содержит полезные пищевые волокна.
Чем отличаются оливки от маслин?
И оливки, и маслины — плоды одного дерева. Цвет оливки зависит от степени зрелости. То есть собранные в сентябре или октябре оливки будут зеленого цвета, а в ноябре или в декабре — черного.
Чем полезны оливки и маслины?
Оливки содержат пищевые волокна, которые помогают поддержать работу кишечника. Употребление оливок снижает риск онкозаболеваний. В 10 оливках содержится порядка 5% от рекомендованного суточного потребления пищевых волокон.
Маслины полезны для тех, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой. Маслины снижают уровень «плохого» холестерина. А еще жирные кислоты, которые уменьшают уровень глюкозы в крови.
Где больше калорий — в маслинах или оливках?
В 100 г оливок — 115 ккал.
В 100 г маслин — 145 ккал.
Маслины немного калорийней за счет чуть большего содержания жиров и меньшего белка, углеводов и пищевых волокон.