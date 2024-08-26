Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где больше калорий — в маслинах или оливках

Употребление оливок и маслин поддерживает здоровье кишечника.

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Оливки и маслины — вкусный продукт, который содержит полезные пищевые волокна.

Чем отличаются оливки от маслин?

И оливки, и маслины — плоды одного дерева. Цвет оливки зависит от степени зрелости. То есть собранные в сентябре или октябре оливки будут зеленого цвета, а в ноябре или в декабре — черного.

Чем полезны оливки и маслины?

Оливки содержат пищевые волокна, которые помогают поддержать работу кишечника. Употребление оливок снижает риск онкозаболеваний. В 10 оливках содержится порядка 5% от рекомендованного суточного потребления пищевых волокон.

Маслины полезны для тех, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой. Маслины снижают уровень «плохого» холестерина. А еще жирные кислоты, которые уменьшают уровень глюкозы в крови.

Где больше калорий — в маслинах или оливках?

В 100 г оливок — 115 ккал.

В 100 г маслин — 145 ккал.

Маслины немного калорийней за счет чуть большего содержания жиров и меньшего белка, углеводов и пищевых волокон.