ГД проследит за работой закона о штрафе за поиск экстремистских материалов

«Здесь правильно было бы нам вместе с профильным комитетом продумать, чтобы на протяжении как минимум года мы сопровождали этот законопроект, возвращались к нему… Если мы увидим, что надо что-то менять, значит, давайте пойдем на это», — сказал он на пленарном заседании.