ГД проследит за работой закона о штрафе за поиск экстремистских материалов

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума проконтролирует работу закона о штрафах за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и вернется к этому вопросу, если увидит, что нормы нужно корректировать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.
«Здесь правильно было бы нам вместе с профильным комитетом продумать, чтобы на протяжении как минимум года мы сопровождали этот законопроект, возвращались к нему… Если мы увидим, что надо что-то менять, значит, давайте пойдем на это», — сказал он на пленарном заседании.