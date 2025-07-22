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ГД проследит за работой закона о штрафе за поиск экстремистских материалов

Володин: ГД проследит за работой закона о штрафе за поиск экстремистских файлов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума проконтролирует работу закона о штрафах за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и вернется к этому вопросу, если увидит, что нормы нужно корректировать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.

«Здесь правильно было бы нам вместе с профильным комитетом продумать, чтобы на протяжении как минимум года мы сопровождали этот законопроект, возвращались к нему… Если мы увидим, что надо что-то менять, значит, давайте пойдем на это», — сказал он на пленарном заседании.