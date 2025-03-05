ГД приняла во втором чтении проект о сдаче двух ОГЭ для поступающих в колледжи

Проект также дает регионам право определять «минимальные баллы» успешной сдачи экзамена. На их основе можно будет проводить конкурсный отбор как в колледжи, так и в десятые классы. Тем, кто не набрал достаточно баллов для поступления в десятый класс, обещаны привилегии при поступлении в колледжи своего региона. Более того, депутаты в целом прописали право региональных властей резервировать часть бюджетных мест в колледжах для выпускников местных школ — и проводить для них отдельный конкурс.