ГД отклонила законопроект о запрете курения на остановках и у подъездов

Законопроектом предлагалось расширить перечень мест, на которых будет действовать запрет на курение табака или потребление никотинсодержащей продукции. Авторы предлагали запретить курение на остановках общественного транспорта и в пяти метрах от них, а также у магазинов и других организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах. Также речь шла о подъездах.
Как утверждают авторы, в настоящее время запрещено курение на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов. «Однако на остановках общественного транспорта на открытом воздухе, предназначенных для остановки автобусов, трамваев, троллейбусов и маршруток, таких запретов нет. Кроме того, на практике сложилась ситуация, когда на первых этажах многоквартирных жилых домов находятся организации или магазины, возле которых постоянно курят, что мешает комфортному проживанию на вторых этажах или в соседних квартирах первых этажей», — говорится в пояснительной записке.
Как сказано в заключении комитета Госдумы по охране здоровья (есть в распоряжении ТАСС), в пояснительной записке к проекту не содержится информация «о недостаточной эффективности действующих запретов курения табака или потребления никотинсодержащей продукции на отдельных территориях». Кроме того, комитет отмечает, что региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов в отдельных общественных местах и в помещениях.
«В правоприменительной практике при привлечении к административной ответственности нарушителей предложенных дополнительных запретов могут возникнуть трудности в связи с определением границ участков местности, где курение запрещено», — указано в заключении.