ГД отклонила законопроект о запрете курения на остановках и у подъездов

Как утверждают авторы, в настоящее время запрещено курение на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов. «Однако на остановках общественного транспорта на открытом воздухе, предназначенных для остановки автобусов, трамваев, троллейбусов и маршруток, таких запретов нет. Кроме того, на практике сложилась ситуация, когда на первых этажах многоквартирных жилых домов находятся организации или магазины, возле которых постоянно курят, что мешает комфортному проживанию на вторых этажах или в соседних квартирах первых этажей», — говорится в пояснительной записке.