ГД может в июле рассмотреть законопроект о запрете продажи животных в цирки

В документе отмечается, что в настоящее время использование животных в цирковых представлениях вызывает как этические, так и практические проблемы. Животные зачастую содержатся в условиях, далеких от естественных: большую часть времени они проводят в тесных клетках, лишённых привычной среды обитания. Кроме того, во время гастролей ситуация ухудшается: животных перевозят в душных фургонах или вагонах на протяжении нескольких суток, зачастую с ограниченным питанием и без должной вентиляции. Также добавляется, что методы дрессировки нередко основаны на жёстком принуждении.