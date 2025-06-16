ГД может в июле рассмотреть законопроект о запрете продажи животных в цирки

«Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении — июль 2025 года», — сказано в решении комитета.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента в мае. Авторами инициативы выступили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов («Новые люди»). Законопроектом предлагается запретить приобретать и передавать животных для их использования в цирковых представлениях с 1 января 2026 года, кроме того, предусматривается введение обязанности для владельцев таких животных осуществлять их стерилизацию.
В документе отмечается, что в настоящее время использование животных в цирковых представлениях вызывает как этические, так и практические проблемы. Животные зачастую содержатся в условиях, далеких от естественных: большую часть времени они проводят в тесных клетках, лишённых привычной среды обитания. Кроме того, во время гастролей ситуация ухудшается: животных перевозят в душных фургонах или вагонах на протяжении нескольких суток, зачастую с ограниченным питанием и без должной вентиляции. Также добавляется, что методы дрессировки нередко основаны на жёстком принуждении.
Концепция законопроекта предусматривает возможность использования уже содержащихся в цирках животных до конца их естественной жизни — без замены и пополнения. Авторы инициативы подчеркивают, что каждое животное, уже находящееся в цирке, может продолжать выступать и оставаться на попечении учреждения до своей естественной старости и смерти. При этом добавляется, что замена выбывших животных будет запрещена. Таким образом, по мере естественного сокращения численности животных, в цирках постепенно прекратятся номера с участием животных, говорится в пояснительной записке.
По мнению парламентариев, предлагаемые меры предотвратят пополнение цирковых трупп новыми животными и остановят воспроизводство практики их эксплуатации. Установленный срок — 2026 год предоставляет циркам достаточный переходный период для корректировки деятельности без привлечения новых животных, отмечается в документе.